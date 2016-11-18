Подробности в деле Улюкаева: Он требовал 40 миллионов долларов - СМИ

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Глава минэкономразвития, не получив денег с «Роснефти», перешел к угрозам, сообщают СМИ.

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев попал в разработку ФСБ в начале 2016 года, сообщает Life.ru.

Как рассказал источник издания, в спецслужбах за это время на самого Улюкаева и людей из его окружения собрали достаточно другого компромата. За допуск «Роснефти» к покупке госактивов Улюкаев запросил 40 миллионов долларов. Министр довёл сделку до одобрения в правительстве, но благодарности от «Роснефти» так и не дождался: министру вежливо дали понять, что ему никто и ничего не должен. После этого Улюкаев перешел к угрозам. Он заявил, что приватизация «Башнефти» будет проведена в пользу другой компании, в очередной раз потребовав 40 млн долларов.

— Все переговоры уже давно шли под контролем оперативников ФСБ. На встрече с Улюкаевым представитель "Роснефти" для вида стал торговаться, чтобы собрать дополнительные доказательства: ему удалось сбить размер вознаграждения в 20 раз. Улюкаев согласился, и ему показали сумку, в которой находился 1 миллион долларов. Второй чемоданчик ему обещали вынести к машине. Когда Улюкаев взял сумку и направился к выходу, его задержали, — рассказал Life.ru источник в спецслужбах.