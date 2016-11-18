Фонд «Урал» направил новый иск к Духовному управлению мусульман

Наталья КУЗНЕЦОВА

Благотворитель требует вернуть деньги, которые ДУМ РБ отдало подрядчику на газопровод.

Благотворительный фонд «Урал» направил в арбитраж республики еще один иск к Духовному управлению мусульман, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Фонд требует взыскать с ДУМ РБ 1,74 миллиона рублей. Иск зарегистрирован 15 ноября и к рассмотрению пока не принят.

- Эти средства управление направило на строительство газопровода к мечети, но согласно договору доля в объекте должна была отойти подрядной компании «Алтын-курай»,- пояснили изданию в «Урале».

Ранее фонд потребовал от ДУМ РБ вернуть 65 млн руб спонсорской помощи. Деньги были выделены в 2013 году на строительство мечети. Но фактически были потрачены на выкуп у мэрии Уфы права аренды на 6 га земли, прилегающей к мечети. На нем планировалось разместить квартал «Муслим-сити». Однако фонд «Урал» выступил резко против этого. Недовольство благотворителя также вызвало то, что реализацией проекта занималась аффилированная с ДУМом компания «Алтын-курай».