Константин Толкачев: Депутаты Госсобрания заседания не прогуливают

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Спикер парламента поддержал инициативу введения штрафов для депутатов-прогульщиков.

Фото: Азат Гиззатуллин

Госдума поддержала поправки в регламент о штрафах для депутатов за прогул каждого пленарного заседания. Теперь за каждое пропущенное заседание из зарплаты депутата будет удерживаться одна шестая часть его заработка, следует из принятых поправок в регламент нижней палаты. Отсутствующим считается депутат, ни разу не зарегистрировавшийся в течение дня на заседании.

– В парламенте Башкортостана за время моей работы председателем не было случая, чтобы депутаты, работающие на постоянной основе, пропускали заседания без уважительной причины, – комментирует председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Хотя проблема не стоит остро, но в качестве профилактической меры мы можем тоже продумать введение материальных санкций. При этом важно понимать, что их применение возможно только в отношении депутатов, работающих на постоянной основе и получающих заработную плату. Таких в парламенте республики 19 человек. Что касается остальных наших коллег, то у нас законом определен достаточно большой набор средств воздействия на прогульщиков вплоть до лишения депутатского мандата. Напомню, что в свое время известный банкир Азат Курманаев таким образом лишен был статуса депутата.