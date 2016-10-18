Минспорта Башкирии передал хоккей в Центр

Разиф АБДУЛЛИН

В Башкирии продолжается конфликт между двумя федерациями хоккея.

Как стало известно Медиакорсети, министерство спорта и молодежной политики Башкирии передало все полномочия по организации и проведению спортивных мероприятий в текущем сезоне (2016-2017гг.) по виду спорта хоккей государственному автономному учреждению Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан (ГАУ ЦСП РБ), издав приказ № ОД 580 от 27.09.2016 г.

Ранее министерство приостановило аккредитацию РОО «Федерация хоккея Республики Башкортостан», общественной организации с 16-летним стажем. Чтобы мероприятия в хоккее в Башкирии продолжались, полномочия по их проведению были переданы в ГАУ ЦСП РБ. Но оказалось, что это автономное учреждение в свою очередь заключило соглашение с другой, Объединенной федерацией хоккея РБ, которая была создана год назад. С этим не согласны в Федерации хоккея РБ.

- ГАУ ЦСП РБ заключил с вновь созданной не аккредитованной Объединенной федерацией хоккея Башкирии, учредителем которой является А. Семак, соглашение об организации и проведении спортивных мероприятий по виду спорта хоккей, - поделился руководитель РОО «Федерация хоккея РБ» Александр Николаев. - Теперь становится ясно, для чего затевались все мероприятия по приостановке аккредитации РОО «Федерации хоккея Республики Башкортостан». Ничего личного, только давление сверху и борьба за финансы , которые планирует тратить вновь созданная федерация. На данные действия мы подали заявление в Арбитражный суд РБ.

- Ранее Федерация хоккея Республики Башкортостан обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину, - добавил Александр Николаев. - Из аппарата президента со мной уже созвонились по изложенным в письме фактам. Борьба с незаконными действиями чиновников нашей республики переходит на другой уровень - федеральный.