18 октября, вторник
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Минспорта Башкирии передал хоккей в Центр

Разиф АБДУЛЛИН // 18.10.2016
В Башкирии продолжается конфликт между двумя федерациями хоккея.

Как стало известно Медиакорсети, министерство спорта и молодежной политики Башкирии передало все полномочия по организации и проведению спортивных мероприятий в текущем сезоне (2016-2017гг.) по виду спорта хоккей государственному автономному учреждению Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан (ГАУ ЦСП РБ), издав приказ № ОД 580 от 27.09.2016 г.

Ранее министерство приостановило аккредитацию РОО «Федерация хоккея Республики Башкортостан», общественной организации с 16-летним стажем. Чтобы мероприятия в хоккее в Башкирии продолжались, полномочия по их проведению были переданы в ГАУ ЦСП РБ. Но оказалось, что это автономное учреждение в свою очередь заключило соглашение с другой, Объединенной федерацией хоккея РБ, которая была создана год назад. С этим не согласны в Федерации хоккея РБ.

- ГАУ ЦСП РБ заключил  с вновь созданной не аккредитованной Объединенной федерацией хоккея Башкирии, учредителем которой является А. Семак, соглашение об организации и проведении спортивных мероприятий по виду спорта хоккей, - поделился руководитель РОО «Федерация хоккея РБ» Александр Николаев. -  Теперь становится ясно,  для чего затевались все мероприятия по приостановке аккредитации РОО «Федерации хоккея Республики Башкортостан». Ничего личного, только давление сверху и борьба за финансы , которые планирует тратить вновь созданная федерация. На данные действия мы подали заявление в Арбитражный суд РБ.

- Ранее Федерация хоккея Республики Башкортостан обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину, - добавил Александр Николаев. - Из аппарата президента со мной уже созвонились по изложенным в письме фактам. Борьба с незаконными действиями чиновников нашей республики переходит на другой уровень -  федеральный.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

18.10.2016
В Уфе застройщик добился отмена статуса памятника дома Кочкина
Башкирский арбитраж признал решение минкультуры о включении в реестр незаконным.

18.10.2016
Наблюдателей из Башкирии приняли члены ЦИК России
Граждане рассказали о том, какие нарушения они зафиксировали в День Единого голосования.

18.10.2016
Выборы в Башкирии прошли на высоком уровне или с большими нарушениями?
В Уфе работает комиссия Центризбиркома России.

17.10.2016
Избиркомы в Башкирии отработали на высоком уровне - член ЦИК РФ Сироткин
Более 70 жалоб, поданных в ЦИК России, и многочисленные нарушения не смутили москвичей.

17.10.2016
Виновные в нарушениях на выборах будут наказаны – член ЦИК РФ Шевченко
Комиссия Центризбиркома России приехала в Башкирию.

16.10.2016
В Амзе вопреки протесту жителей снесли здание дома культуры
Власти обещали сделать в здании ремонт, но вместо этого отдали его частнику.

14.10.2016
На должность главы Нефтекамска претендуют три кандидата
Помимо прежнего главы в списке руководитель местного МУПа и председатель комитета по управлению собственностью.

14.10.2016
Прокуратура удовлетворила жалобу уфимских ученых
Они недовольны отказом в возбуждении уголовного дела на своего бывшего руководителя.

14.10.2016
В России нападение на врачей могут приравнять к покушению на полицейских
Совет федерации предлагает ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

14.10.2016
Представители Центризбиркома России приедут в Уфу
Они встретятся с представителями политических партий.

14.10.2016
Мать пострадавшего на заводе "Кроношпан" рабочего обратилась в прокуратуру
Молодой человек получил переломы ребер, ожоги и сотрясение мозга.

14.10.2016
В 18-ой больнице Уфы стоимость питания сократили до 61 рубля в сутки - ОНФ
Общественники и депутаты обсудили проблемы питания в лечебных учреждениях.

13.10.2016
Единороссы Башкирии еще не определили замену Михаилу Бугере в парламенте
Михаил Бугера освободил депутатское кресло в Госсобрании республики.

13.10.2016
Фонд «Урал» подал в суд на Духовное управление мусульман
Благотворитель требует вернуть деньги, выделенные на Соборную мечеть.

13.10.2016
В Башкирии отказались отменить транспортный налог для многодетных семей
Депутаты Госсобрания считают, что эта норма откроет путь злоупотреблениям.

13.10.2016
В парламенте Башкирии произойдет замена депутата
Михаил Бугера досрочно сложил свои полномочия депутата Госсобрания.

13.10.2016
Потому что нельзя быть красивым таким
Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Кузьмина рассуждает об опытах преображения власти.

12.10.2016
В Уфе власти добиваются сноса неаварийного дома
Жители уверены, что властям просто надо освободить площадку для застройщика.

12.10.2016
В Башкирии гражданам отказали в референдуме по санаторию «Янган-Тау»
Жители Салаватского района пытались добиться отмены приватизации здравницы.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
Уфимца возмутила «головокружительная» лестница в офисе общества для слепых

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"