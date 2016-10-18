В Уфе застройщик добился отмена статуса памятника дома Кочкина

Наталья КУЗНЕЦОВА

Башкирский арбитраж признал решение минкультуры о включении в реестр незаконным.

Фото: Кристина Дейнеко

Арбитражный суд Башкирии вынес решение о том, что дому Кочкина на ул. Аксакова, 81 статус памятника культуры был присвоен незаконно. Этого потребовали в иске компании «Стройинвест» и «ПСК № 6».

С 2011 года в квартале улиц Зенцова, Красина, Аксакова и Чернышевского ведется строительство жилого комплекса, и памятник культуры мешает завершению работ. Именно поэтому застройщики и предъявили иск к Научно-производственному центру по охране и использованию культурного наследия, который проводил экспертизу объекта.

Дом купца Федора Кочкина был построен в начале 20-го века и внесен в реестр объектов культурного наследия. В прошлом году несмотря на это застройщик попытался снести здание, чем вызвал резкое возмущение общественности. Активисты «Ахзащиты» тогда пытались остановить рабочих, запрыгнув на эскаватор. Сейчас Дом Кочкина наполовину разрушен, но снести его окончательно застройщик не мог из-за статуса памятника культуры.

Приказ минкультуры о включении в реестр выносился дважды – в 2004 и в 2015 годах. Однако застройщик посчитал, что документы были сфальсифицированы. Была проведена судебная экспертиза на предмет соответствия документов датам, в них обозначенным. Эксперты высказали предположения о том, что акт от 2014 года вероятно не соответствует указанной дате и мог быть выполнен позже – в марте 2015 года. Суд посчитал эти предположения достаточными и решил, что заключение историко-культурной экспертизы – «противоречивое». На основании этого и был удовлетворен иск.