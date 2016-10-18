18 октября, вторник
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Наблюдателей из Башкирии приняли члены ЦИК России

Кристина ДЕЙНЕКО // 18.10.2016
Граждане рассказали о том, какие нарушения они зафиксировали в День Единого голосования.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Накануне, 17 октября, у жителей Демского района Уфы, которые были наблюдателями в день выборов,  состоялась встреча с комиссией из ЦИК России. Двое проверяющих (Евгений Шевченко и Сергей Сироткин) приехали из Москвы, чтобы узнать, что произошло 18 сентября на избирательных участках в Демском районе. По обращениям этот район города был признан "злостным нарушителем".

Но такую удачу, как пообщаться с представителями ЦИК России, жители Башкирии упустить не смогли. Поэтому на встречу приехали не только жители Уфы, но и других городов Башкирии. Встреча была сдержанная, но не без эмоций. Порой нервы не выдерживали, и участники встречи давали волю чувствам. Но в целом все прошло мирно и тихо, хотя и временами напоминало балаган.

 О том, как прошла встреча и на что жаловались наблюдатели  - в рубрике "Без комментариев".

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

18.10.2016
Выборы в Башкирии прошли на высоком уровне или с большими нарушениями?
В Уфе работает комиссия Центризбиркома России.

17.10.2016
Избиркомы в Башкирии отработали на высоком уровне - член ЦИК РФ Сироткин
Более 70 жалоб, поданных в ЦИК России, и многочисленные нарушения не смутили москвичей.

17.10.2016
Виновные в нарушениях на выборах будут наказаны – член ЦИК РФ Шевченко
Комиссия Центризбиркома России приехала в Башкирию.

16.10.2016
В Амзе вопреки протесту жителей снесли здание дома культуры
Власти обещали сделать в здании ремонт, но вместо этого отдали его частнику.

14.10.2016
На должность главы Нефтекамска претендуют три кандидата
Помимо прежнего главы в списке руководитель местного МУПа и председатель комитета по управлению собственностью.

14.10.2016
Прокуратура удовлетворила жалобу уфимских ученых
Они недовольны отказом в возбуждении уголовного дела на своего бывшего руководителя.

14.10.2016
В России нападение на врачей могут приравнять к покушению на полицейских
Совет федерации предлагает ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

14.10.2016
Представители Центризбиркома России приедут в Уфу
Они встретятся с представителями политических партий.

14.10.2016
Мать пострадавшего на заводе "Кроношпан" рабочего обратилась в прокуратуру
Молодой человек получил переломы ребер, ожоги и сотрясение мозга.

14.10.2016
В 18-ой больнице Уфы стоимость питания сократили до 61 рубля в сутки - ОНФ
Общественники и депутаты обсудили проблемы питания в лечебных учреждениях.

13.10.2016
Единороссы Башкирии еще не определили замену Михаилу Бугере в парламенте
Михаил Бугера освободил депутатское кресло в Госсобрании республики.

13.10.2016
Фонд «Урал» подал в суд на Духовное управление мусульман
Благотворитель требует вернуть деньги, выделенные на Соборную мечеть.

13.10.2016
В Башкирии отказались отменить транспортный налог для многодетных семей
Депутаты Госсобрания считают, что эта норма откроет путь злоупотреблениям.

13.10.2016
В парламенте Башкирии произойдет замена депутата
Михаил Бугера досрочно сложил свои полномочия депутата Госсобрания.

13.10.2016
Потому что нельзя быть красивым таким
Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Кузьмина рассуждает об опытах преображения власти.

12.10.2016
В Уфе власти добиваются сноса неаварийного дома
Жители уверены, что властям просто надо освободить площадку для застройщика.

12.10.2016
В Башкирии гражданам отказали в референдуме по санаторию «Янган-Тау»
Жители Салаватского района пытались добиться отмены приватизации здравницы.

12.10.2016
Депутаты Госсобрания предлагают сажать организаторов сект на шесть лет
Константин Толкачев считает, что такие религиозные объединения наносят серьезный вред здоровью человека.

11.10.2016
Константина Толкачева в сентябре меньше упоминали в прессе
Опубликован медиарейтинг спикеров региональных парламентов.


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
ФОТОФАКТ
Уфа - благоустроенный город, но с бараками

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"