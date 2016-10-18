Наблюдателей из Башкирии приняли члены ЦИК России

Кристина ДЕЙНЕКО

Граждане рассказали о том, какие нарушения они зафиксировали в День Единого голосования.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Накануне, 17 октября, у жителей Демского района Уфы, которые были наблюдателями в день выборов, состоялась встреча с комиссией из ЦИК России. Двое проверяющих (Евгений Шевченко и Сергей Сироткин) приехали из Москвы, чтобы узнать, что произошло 18 сентября на избирательных участках в Демском районе. По обращениям этот район города был признан "злостным нарушителем".

Но такую удачу, как пообщаться с представителями ЦИК России, жители Башкирии упустить не смогли. Поэтому на встречу приехали не только жители Уфы, но и других городов Башкирии. Встреча была сдержанная, но не без эмоций. Порой нервы не выдерживали, и участники встречи давали волю чувствам. Но в целом все прошло мирно и тихо, хотя и временами напоминало балаган.

О том, как прошла встреча и на что жаловались наблюдатели - в рубрике "Без комментариев".