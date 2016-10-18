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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Выборы в Башкирии прошли на высоком уровне или с большими нарушениями?

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.10.2016
В Уфе работает комиссия Центризбиркома России.

Фото: пресс-служба ЦИК РБ

Приезда комиссии ЦИК России в Уфе ждали и надеялись, что московские гости проведут честное расследование всех жалоб на нарушения во время прошедших выборов. Члены Центризбиркома страны Сергей Сироткин и Евгений Шевченко свое пребывание в Уфе начали со встречи с руководителем Общественной палаты республики Ольгой Панчихиной, Уполномоченным по правам человека Римом Каюмовым и представителями ряда других общественных организаций. Она проходила за закрытыми дверями.

А в это время в фойе Госсобрания разворачивались нешуточные страсти. На встречу с московской комиссией пытался попасть экс-кандидат в депутаты Госдумы от партии «Коммунисты России» Сергей Головин. Охрана здания его не пускала. Чуть не возникла потасовка. В итоге все закончилось вызовом наряда полиции. Скандал имел свое продолжение уже в зале, где собрались руководители региональных отделений политических партий. Лидер местных яблочников Сергей Наумкин шумно выражал свое недовольство тем, что на встречу с членами ЦИК не пустили представителей избирательного штаба партии «Яблока».

- Эти люди хотят рассказать правду, именно их жалобы послужили причиной приезда проверяющей комиссии, - бросал обвинения в адрес организаторов встречи Сергей Наумкин. – Вы пытаетесь скрыть правду и даже здесь занимаетесь фальсификациями.

Пыл главного башкирского «яблочника» остудил член ЦИК страны Сергей Сироткин, который заявил, что формат встречи был определен заранее, и они со своим коллегой выслушают всех желающих. И сказав, удалился на встречу с людьми, которые пришли со своими жалобами на работу участковых комиссий Башкирии.

Некий благожелательный тон началу встречи пытался задать руководитель регионального отделения «Патриотов России» Загир Хакимов. По его словам, выборы в Башкирии были честными, нарушения носили технический характер. Такие слова из уст представителя оппозиционной партии звучали как-то странно. Хотя дальнейшая встреча показала, что такой тон поддерживает и его коллега по партии, член ЦИК РФ Евгений Шевченко. О многочисленных нарушениях на выборах в Госдуму рассказали лидеры местных справороссов и коммунистов Константин Шагимуратов и Юнир Кутлугужин. Господин Шевченко попросил их представить более четкие цифры по нарушениям и конкретизировать свои жалобы.  Хотя на наш взгляд, та база, которая собрана этими партиями, уже тянет на несколько уголовных дел. Медиакорсеть подробно писала обо всех этих нарушениях и в день выборов, и в последующие недели.  Но представители ЦИК России явно не хотели таких жертв.

- Мы будем разбираться со всеми жалобами, и при выявлении нарушений закона с такими членами комиссий мы будем расставаться, - заявил Евгений Шевченко. Ни слова об уголовной ответственности для нарушителей из его уст  так и не прозвучало.

Руководитель регионального отделения «Коммунистов России» Борис Нурисламов и уже упомянутый нами Сергей Наумкин своими громкими выступлениями пытались внести хоть какую-то интригу в вяло текущую и длившуюся два с лишним часа встречу. Но их заявления уже мало интересовали московских гостей. Сценарий встречи был прописан, и они опытно вели ее по своим правилам.

- Многие говорят или даже кричат, что в России нет политической борьбы. Мол, выборы проходят вяло и нудно, но это не так. Данная встреча это подтвердила. Мы услышали много различных мнений, - отметил Сергей Сироткин. - Каждый отстаивал свою позицию и говорил о тех проблемных местах, которые есть. Это говорит о том, что наше общество открыто, многие вещи можно обсуждать в рамках закона, естественно. Общество открытое, партии работают в нормальных условиях, никто их не притесняет. Это дорогого стоит.

Эти слова члена ЦИК России для тех, кто пытается добиться хоть какой-то правды прозвучали как отрезвляющий душ. Сергей Сироткин призвал представителей в членах комиссий не искать врагов, они такие же люди и конечно могут ошибаться, совершать технические ошибки. И он зачем то вспомнил про 30-годы прошлого века, когда, по его словам, полстраны сидело, а другая половина ее охраняла.

Поддерживая своего коллегу, Евгений Шевченко рассказал об истинных целях миссии ОБСЕ, которая следила за ходом избирательной кампании в России, в том числе и в Башкирии. По его словам, еще до дня голосования в ЦИК России уже прочитали готовый доклад миссии о нарушениях на выборах в стране, и представители ОБСЕ занимались тем, что пытались посетить крупные и стратегические промышленные предприятия, атомные станции страны.

- Эти 500 человек собирали людей и рассказывали, как палатки собирать, как дисциплину нарушать после выборов, как обстановку дестабилизировать, - рассказал присутствующим Шевченко. – И журналист «Рейтер» в Башкирию, где есть стабильность и порядок, приехал не случайно. Их это не устраивает. И они пытаются некоторых за ниточки дергать. Мы должны думать о стране.

Получилось, что за нарушения на выборах в Башкирии в какой-то степени ответственны и представители зарубежных организаций, и журналисты.

Однако, как заявил член ЦИК России,  тех, кто не услышал слова президента России о честных выборах и нарушает закон, не должно быть в избирательной системе страны. Эти же слова Шевченко и Сироткин сказали и на пресс-подходе для журналистов.

- В ЦИК России поступило более 70 жалоб разного характера. Наша задача провести анализ этих жалоб, услышать мнение представителей партий. Если нарушения закона во время избирательной кампании или в день голосовании будут подтверждаться, то мы будем добиваться, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Такие люди не могут и не должны работать в избирательных комиссиях, - заявил член ЦИК России Евгений Шевченко. – Мы также попросили представителей партий конкретизировать свои жалобы -  указать номера избирательных участков, где фиксировались нарушения, фамилии предполагаемых нарушителей. При этом могу сказать, что количество жалоб, поступивших из Башкирии, если считать количество избирателей, меньше, чем из других субъектов. 

 Член ЦИК РФ Сергей Сироткин заметил, что попытка представить  в Башкирии в негативном свете результаты выборов полностью провалилась.

- Несмотря на то, что кто–то хотел увеличить жалобы по республике за счет их бесконечного повтора,  эта затея провалилась, - подчеркнул Сергей Сироткин. – Население региона зрелое, жители все прекрасно понимают. Комиссии отработали на высоком уровне, а то, что были недостатки, то мы их изучим, и в случае их подтверждения виновные понесут наказание. 

Приезд московской комиссии оставил двоякое впечатление. Иногда возникало ощущение некоего спектакля, в котором члены ЦИК России являются маститыми режиссерами, а руководители местных отделений партий – выпускниками театральных вузов. При этом роль начинающих актеров им явно не удалась. В ударе были режиссеры, которые достигли своей цели. И жалобы выслушали, и разобраться обещали, и власть Башкирии похвалили вместе с ее избирателями. Впрочем, работа членов ЦИК в Уфе еще не закончена, и мы подождем, какие оргвыводы будут сделаны после ее приезда в Москву и отчета перед председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

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