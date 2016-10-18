|
18 октября, вторник
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии прошли на высоком уровне или с большими нарушениями?// 18.10.2016
В Уфе работает комиссия Центризбиркома России.
Фото: пресс-служба ЦИК РБ
Приезда комиссии ЦИК России в Уфе ждали и надеялись, что московские гости проведут честное расследование всех жалоб на нарушения во время прошедших выборов. Члены Центризбиркома страны Сергей Сироткин и Евгений Шевченко свое пребывание в Уфе начали со встречи с руководителем Общественной палаты республики Ольгой Панчихиной, Уполномоченным по правам человека Римом Каюмовым и представителями ряда других общественных организаций. Она проходила за закрытыми дверями.
А в это время в фойе Госсобрания разворачивались нешуточные страсти. На встречу с московской комиссией пытался попасть экс-кандидат в депутаты Госдумы от партии «Коммунисты России» Сергей Головин. Охрана здания его не пускала. Чуть не возникла потасовка. В итоге все закончилось вызовом наряда полиции. Скандал имел свое продолжение уже в зале, где собрались руководители региональных отделений политических партий. Лидер местных яблочников Сергей Наумкин шумно выражал свое недовольство тем, что на встречу с членами ЦИК не пустили представителей избирательного штаба партии «Яблока».
- Эти люди хотят рассказать правду, именно их жалобы послужили причиной приезда проверяющей комиссии, - бросал обвинения в адрес организаторов встречи Сергей Наумкин. – Вы пытаетесь скрыть правду и даже здесь занимаетесь фальсификациями.
Пыл главного башкирского «яблочника» остудил член ЦИК страны Сергей Сироткин, который заявил, что формат встречи был определен заранее, и они со своим коллегой выслушают всех желающих. И сказав, удалился на встречу с людьми, которые пришли со своими жалобами на работу участковых комиссий Башкирии.
Некий благожелательный тон началу встречи пытался задать руководитель регионального отделения «Патриотов России» Загир Хакимов. По его словам, выборы в Башкирии были честными, нарушения носили технический характер. Такие слова из уст представителя оппозиционной партии звучали как-то странно. Хотя дальнейшая встреча показала, что такой тон поддерживает и его коллега по партии, член ЦИК РФ Евгений Шевченко. О многочисленных нарушениях на выборах в Госдуму рассказали лидеры местных справороссов и коммунистов Константин Шагимуратов и Юнир Кутлугужин. Господин Шевченко попросил их представить более четкие цифры по нарушениям и конкретизировать свои жалобы. Хотя на наш взгляд, та база, которая собрана этими партиями, уже тянет на несколько уголовных дел. Медиакорсеть подробно писала обо всех этих нарушениях и в день выборов, и в последующие недели. Но представители ЦИК России явно не хотели таких жертв.
- Мы будем разбираться со всеми жалобами, и при выявлении нарушений закона с такими членами комиссий мы будем расставаться, - заявил Евгений Шевченко. Ни слова об уголовной ответственности для нарушителей из его уст так и не прозвучало.
Руководитель регионального отделения «Коммунистов России» Борис Нурисламов и уже упомянутый нами Сергей Наумкин своими громкими выступлениями пытались внести хоть какую-то интригу в вяло текущую и длившуюся два с лишним часа встречу. Но их заявления уже мало интересовали московских гостей. Сценарий встречи был прописан, и они опытно вели ее по своим правилам.
Эти слова члена ЦИК России для тех, кто пытается добиться хоть какой-то правды прозвучали как отрезвляющий душ. Сергей Сироткин призвал представителей в членах комиссий не искать врагов, они такие же люди и конечно могут ошибаться, совершать технические ошибки. И он зачем то вспомнил про 30-годы прошлого века, когда, по его словам, полстраны сидело, а другая половина ее охраняла.
Поддерживая своего коллегу, Евгений Шевченко рассказал об истинных целях миссии ОБСЕ, которая следила за ходом избирательной кампании в России, в том числе и в Башкирии. По его словам, еще до дня голосования в ЦИК России уже прочитали готовый доклад миссии о нарушениях на выборах в стране, и представители ОБСЕ занимались тем, что пытались посетить крупные и стратегические промышленные предприятия, атомные станции страны.
Получилось, что за нарушения на выборах в Башкирии в какой-то степени ответственны и представители зарубежных организаций, и журналисты.
Однако, как заявил член ЦИК России, тех, кто не услышал слова президента России о честных выборах и нарушает закон, не должно быть в избирательной системе страны. Эти же слова Шевченко и Сироткин сказали и на пресс-подходе для журналистов.
Член ЦИК РФ Сергей Сироткин заметил, что попытка представить в Башкирии в негативном свете результаты выборов полностью провалилась.
Приезд московской комиссии оставил двоякое впечатление. Иногда возникало ощущение некоего спектакля, в котором члены ЦИК России являются маститыми режиссерами, а руководители местных отделений партий – выпускниками театральных вузов. При этом роль начинающих актеров им явно не удалась. В ударе были режиссеры, которые достигли своей цели. И жалобы выслушали, и разобраться обещали, и власть Башкирии похвалили вместе с ее избирателями. Впрочем, работа членов ЦИК в Уфе еще не закончена, и мы подождем, какие оргвыводы будут сделаны после ее приезда в Москву и отчета перед председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
18.10.2016 // ПУЛЬС
Башкирия отдает свою долю в «Соде» Региональному фонду
18.10.2016 // ПЕРСОНА
Почему новостройка в Уфе может стать хорошей инвестицией
18.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов призвал водителей в Уфе поменять резину
18.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии прошли на высоком уровне или с большими нарушениями?
17.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Выборы в Уфе проверят по видеокамерам
17.10.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Амур»
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте