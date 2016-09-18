Выборы в Башкирии: Ночь после голосования

Медиакорсеть продолжает трансляцию хода выборов в Башкирии.

Фото: Кристина Дейнеко

Голосование в Башкирии завершилось в 20.00 по местному времени. Но, как говаривал великий Вождь всех времен и народов, "главное - не как проголосуют, а как посчитают". Редакция решила вести прямую трансляцию и этого процесса. Мы расскажем о том, что происходит в регионе в ночь после голосования, после восьми вечера и до самого утра.

Явка избирателей, по предварительным данным ЦИК Башкирии, на 20.00 составила 63%.

В 23.00 в общественном пресс-центре озвучены данные экзит-полов. "Единая Россия", по данным опросов, набрала 56 % голосов избирателей.

23.05 Выдуманный уфимским журналистом Хартом Исхаковым кандидат в депутаты Азамат Тюлюкбаев был выбран несколькими жителями города. Таким образом голосующие высказались против всех настоящих кандидатов.