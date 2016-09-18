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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии наблюдателя не пускали на участок из-за направления

Наталья КУЗНЕЦОВА // 18.09.2016
Получить допуск удалось только после вмешательства адвоката.

В 17.00 стало известно, что в Абзелиловском районе Башкирии на хуторе Майгашта наблюдателя от «Справедливой России» не пускали на участок № 778. Члены УИК заявили, что представителя партии нет в списке, а направление не устроило их, так как они посчитали, что это копия.

Как сообщили Медиакорсети в «Справедливой России», допуск удалось получить только после 12-ти часов дня, наблюдатель пришел на участок с адвокатом.

На видео видно, что председатель УИКа утвержает, что ранее наблюдатель не предоставляла оригинал направления, а только копию.

 

 

 

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