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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Выборы в Башкирии: тревожные сигналы с мест// 18.09.2016
Факты поступают со многих избирательных участков.
Фото: Кристина Дейнеко
Медиакорсеть уже сообщала о том, что уже с утра на многих избирательных участках Башкирии к своей работе не могли приступить члены УИКов и ТИКов. Их просто не пускали на рабочие места, требуя непонятные списки. Ситуацию удалось разрешить только после того, как в дело вмешались юристы и поступили звонки из Уфы.
В Абзелиловском районе с участков в нарушение всех норм закона выгнали наблюдателя от партии КПРФ, а также наблюдателей от кандидата-одномандатника Раиля Сарбаева.
В Салавате фиксируются многочисленные жалобы на неправильную работу участковых комиссий. Например, на участке №591 только после жалобы в 9 часов 50 минут начали подшивать списки избирателей.
На другом участке № 566 того же города члены комиссии собирались выехать с урной для голосования, прихватив с собой 80 бюллетеней. Хотя от граждан поступило всего 9 заявлений. Данный факт был зафиксирован, хотя комиссия пока не отказалась от своего намерения.
На 581 участке Салавата комиссия уже уехала, взяв с собой 110 бюллетеней и три урны, хотя заявлений от граждан было всего 13. При этом члены УИКов сидят и заполняют липовые заявления от граждан, сообщили агентству наблюдатели.
А на 566 участке члены комиссии все-таки увезли 250 бюллетеней - при 12 заявлениях. По всем этим фактам составлены жалобы и отправлены в ЦИК РБ.
В Баймаке, по непроверенной нами информации, глава района Ильшат Ситдиков якобы обзванивает родителей наблюдателей одного из кандидатов с пожеланием, чтобы они повлияли на своих детей, с тем, чтобы они ушли с участков.
В Кумертау на участке №440 с утра неожиданно отключился свет, при этом на этом участке был установлен КОИБ. После небольшого перерыва свет дали, но КОИБ так и не запустили, поставили обычные урны.
Также поступает информация о том, что готовятся так называемые вбросы. Все эти факты, возможно, свидетельствуют о том, что на местах в Башкирии все-таки применяют административный ресурс, а члены некоторых участковых комиссий нарушают закон.
Напомним, что ЦИК России накануне дня голосования призвал активно бороться с административным ресурсом и произволом на местах. А сегодня глава Центризбиркома страны Элла Памфилова заявила, что в Алтайском крае из-за нарушения законодательства (так называемого "круизного голосования") результаты выборов могут быть отменены и заведены уголовные дела. При таком количестве нарушений и жалоб наш регион также может попасть под пристальное внимание ЦИК РФ и правоохранительных органов
Медиакорсеть следит за тем, как идет ход голосования в Башкирии и будет продолжать информировать наших читателей о всех нарушениях.
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