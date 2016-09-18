Партия «Яблоко» заявила о нарушениях на выборах в Башкирии

Наталья КУЗНЕЦОВА

Представители партии провели брифинг в общественном центре.

12.30, партия «Яблоко» зафикировала два нарушения на выборах – в Белорецком и Альшеевском районах. Об этом сообщил в ходе брифинга в общественном центре кандидат в депутаты от политической партии «Яблоко» по Белорецкому одномандатному избирательному округу №5, депутат Госсобрания РБ Ильдар Исангулов.

В обоих случаях на избирательные участки не были допущены члены УИКов с правом совещательного голоса. В Альшеевском районе, по словам Исангулова, возник спорный момент, связанный с подписью Исангулова, Позже он был урегулирован и член УИК от «Яблока» был допущен на участок. В Белорецком районе ситуация сложнее – «яблочника» на участок так и не допустили.

- Сигнал поступил с избирательного участка № 83, - сообщил журналистам Исангулов. – Члена УИК с правом совещательного голоса не пустили на участок, так как возникли проблемы из-за фотографии в паспорте. Сейчас он находится в полиции.