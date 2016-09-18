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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Салаватском избирательном округе в ТИКи и на участки с утра не хотели пускать членов комиссий

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.09.2016
После звонков из Уфы ситуация разрешилась.

С открытием избирательных участков в некоторых городах и районах республики уже возникли первые конфликты. В Сибае и Хайбуллинском районе членов ТИК больше часа продержали в одной из комнат, не пуская в территориальную избирательную комиссию. А в Салавате в более чем десятках  избирательных участков  не пускали членов УИК с правом совещательного голоса, требуя от них какие-то списки. Такая же ситуция, по нашей информации, наблюдалась практически во всех районах и городах, входящих в Салаватский избирательный округ №7. После вмешательства из Уфы ситуация разрешилась, и члены ТИКов и УИКов приступили к своей работе.

Политобозреватель Медиакорсети на брифинге попросил прокомментировать председателя ЦИК республики Хайдара Валеева данный инцедент.

Глава Центризбиркома пояснил, что это было просто недрозумение и данный конфликт уже исчерпан. 

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