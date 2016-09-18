В Салаватском избирательном округе в ТИКи и на участки с утра не хотели пускать членов комиссий

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

После звонков из Уфы ситуация разрешилась.

С открытием избирательных участков в некоторых городах и районах республики уже возникли первые конфликты. В Сибае и Хайбуллинском районе членов ТИК больше часа продержали в одной из комнат, не пуская в территориальную избирательную комиссию. А в Салавате в более чем десятках избирательных участков не пускали членов УИК с правом совещательного голоса, требуя от них какие-то списки. Такая же ситуция, по нашей информации, наблюдалась практически во всех районах и городах, входящих в Салаватский избирательный округ №7. После вмешательства из Уфы ситуация разрешилась, и члены ТИКов и УИКов приступили к своей работе.

Политобозреватель Медиакорсети на брифинге попросил прокомментировать председателя ЦИК республики Хайдара Валеева данный инцедент.

Глава Центризбиркома пояснил, что это было просто недрозумение и данный конфликт уже исчерпан.