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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Салаватском избирательном округе в ТИКи и на участки с утра не хотели пускать членов комиссий// 18.09.2016
После звонков из Уфы ситуация разрешилась.
С открытием избирательных участков в некоторых городах и районах республики уже возникли первые конфликты. В Сибае и Хайбуллинском районе членов ТИК больше часа продержали в одной из комнат, не пуская в территориальную избирательную комиссию. А в Салавате в более чем десятках избирательных участков не пускали членов УИК с правом совещательного голоса, требуя от них какие-то списки. Такая же ситуция, по нашей информации, наблюдалась практически во всех районах и городах, входящих в Салаватский избирательный округ №7. После вмешательства из Уфы ситуация разрешилась, и члены ТИКов и УИКов приступили к своей работе.
Политобозреватель Медиакорсети на брифинге попросил прокомментировать председателя ЦИК республики Хайдара Валеева данный инцедент.
Глава Центризбиркома пояснил, что это было просто недрозумение и данный конфликт уже исчерпан.
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