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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Конфликт интересов в Хайбуллинском районе Башкирии

Разиф АБДУЛЛИН // 18.01.2017
Директор «Акъяр-ТВ» Данил Акилов просит защитить его от административного прессинга.

Директор МАУ  «Акъяр-ТВ», депутат Совета Хайбуллинского района Башкирии Данил Акилов вчера, 17 января,  обратился с  заявлением в прокуратуру республики.

В заявлении он просит дать оценку законности решения комиссии по проведению служебной проверки и установления факта наличия ил отсутствия конфликта интересов администрации Хайбуллинского района от 29.12.2016. Решением этой комиссии главе администрации района было предложено уволить директора местной телекомпании. Члены комиссии единогласно проголосовали за это в связи с возможностью возникновения конфликта интересов при передаче имущества по договору о безвозмездной передаче имущества в пользование между «Акъяр-ТВ» и благотворительным фондом «Помоги больному» (его возглавляет мать депутата).

Это решение было вручено Данилу Акилову 9 января, но он до сих пор еще не уволен. Повлияло вмешательство прессы, 12 января об этой ситуации рассказал ресурс Proufu.ru.

- Сейчас я нахожусь в ожидании звонка: или о моем увольнении, или из полиции, - рассказал Медиакорсети Данил Акилов. – В решении комиссии главе администрации района  рекомендовали уволить меня или в связи с утратой доверия, или по соглашению сторон. Но после публикации в СМИ меня пока не уволили. 16 января я получил письмо от врио начальника полиции Хайбуллинского района В. Лазарева с предложением предоставить документы телекомпании о ее деятельности за последние 4 года в связи с проведением проверки. Считаю это продолжением давления на меня в связи с моей общественной деятельностью.

"Внеплановый" депутат

- Я депутат районного Совета, уже во второй раз, - рассказал Данил Акилов. - В прошлом созыве был самым молодым, меня избрали в Совет в возрасте 28 лет. На этих выборах у нас сложилась группа молодых кандидатов, шесть человек, мы решили пройти в Совет. Четверых из нас выбрали, хотя местные власти противодействовали этому, мы были «вне плана», самовыдвиженцы. На первом заседании райсовета нового созыва в октябре прошлого года я выступил с критикой молодежной политики в районе. Хайбуллинский район занимает 1-е место в Башкирии по миграции молодежи и 3-е место – по суицидам. Также наша группа решила провести одного из нас в руководство Совета (заместителем), но нам не пошли навстречу, и тогда я выдвинулся в качестве альтернативного кандидата в председатели Совета. Не прошел – и после этого  начался прессинг: докладные, проверки, создали комиссию по конфликту интересов.

Конфликт интересов или благое дело

Комиссия администрации района признала наличие конфликта интересов или возможности его возникновения в договоре между «Акъяр-ТВ» и благотворительным фондом «Помоги больному».  В 2014 году был выигран грант по линии Минтруда РБ «Доброе сердце» - на съемки и показ  серии фильмов про больных детей. Часть средств, полученных фондом, была предназначена для покупки необходимого оборудования. Это оборудование на время реализации проекта было передано в телекомпанию «Акъяр-ТВ». За реализацию данного проекта и телеканал, и благотворительный фонд получили благодарности от минтруда Башкирии, а благодаря данному проекту детям была оказана помощь более чем на 1 млн рублей.

Теперь эта ситуация находится в поле зрения правоохранительных органов.

- Я считаю, что здесь идет явное превышение и злоупотребление должностными полномочиями со стороны чиновников района, и преследования меня и других ребят за мою гражданскую позицию, и попытки закрыть рты активной части молодежи, которые вносят ясные предложения по улучшению ситуации в социально-экономическом плане в районе, однако, администрация района категорически не хочет слушать и прислушиваться, хотя об этом четко обозначил Президент РФ В.В. Путин в своем ежегодном послании. Поэтому для правовой оценки деятельности главы администрации района и его заместителей мною направлено письмо в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ, - заявил в интервью Proufu.ru депутат Данил Акилов.

 - Я готов нести ответственность – как директор телекомпании, но как депутат я буду отстаивать свои права, - сказал Медиакорсети Акилов. – Иначе зачем меня выбирали мои избиратели?

Данил Акилов отличается активной жизненной позицией, он является  председателем молодежной общественной организации района "Молодежный парламент", который он основал в 2007 году, а также является членом партии «Единая России». В региональном отделении партии нам сказали, что руководитель отделения на следующей неделе готов встретиться со своим однопартийцем, чтобы самому разобраться в ситуации.

Вместо выводов
Данилу 32 года, в этом возрасте еще верится во многие идеалы и хочется самому что-то сделать, чтобы изменить мир к лучшему. Наш земляк, надо сказать, за свои годы многого добился, возглавляемая им телекомпания считается одной из лучших сельских телекомпаний в Башкирии, он дважды побеждал на выборах, многое делает для молодежи района. Но вот ведь незадача - такое впечатление, что нынешняя система управления в регионе не очень-то способствует тому, чтобы такие молодые люди росли и развивались. Разумеется, в данной ситуации свое слово должны сказать и правоохранительные органы.

Этот случай, на наш взгляд - это пример настоящего конфликта интересов, но не того, который инкриминируют герою материала, а конфликта интересов по-крупному. Этот конфликт вечный: между правдой и неправдой, между бюрократией и демократией, между прошлым и будущим. Мы следим за развитием событий.

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