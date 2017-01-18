Правительство Башкирии уличили в нарушении закона «О защите конкуренции»

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Министерство культуры региона выделяло гранты главы Башкирии с нарушениями.

Фото: Кристина Дейнеко

Региональное управление федеральной антимонопольной службы по Башкирии нашло признаки ограничения конкуренции в постановлении кабмина республики, регулирующем порядок предоставления грантов главы региона в области театрального, музыкального, хореографического, изобразительного искусства и кинематографии, сообщает издание «Коммерсант-Уфа».

Документ был принят в июле 2013 года. Напомним, что в антимонопольное ведомство с жалобой обратился фонд братьев-боксеров Сулеймановых. Фонд подавал заявку на участие в конкурсе министерства культуры и рассчитывал получить 13,5 млн руб господдержки для съемки фильма «Нелегал». Однако заявка была отклонена комиссией без объяснения причин. В жалобе заявитель также указывал, что в постановлении правительства четко не оговариваются критерии оценки заявок и сроки принятия по ним решения.

УФАС признало жалобу обоснованной. Правительству республики будет выдано предупреждение о прекращении нарушений, минкульту — предписание с требованием в течение недели внести изменения в протокол рассмотрения заявок.

Это уже не первый скандал, связанный с распределением грантов. По мнению экспертов, конкурсная комиссия руководствуется не творческой ценностью того или иного проекта, претендующего на деньги государства. Сама система распределения грантов абсолютно непрозрачна и поэтому вызывает вполне определенные вопросы к руководству минкультуры.

Справка:

16 грантов главы Башкирии общей стоимостью 90 млн руб. на поддержку творческих проектов выделяются с 2013 года. Сумма каждого варьируется от 900 тыс до 13,5 млн руб.