Минздрав: Идея разрешить водителям скорой помощи таранить машины не рассматривается

Константин КЛИМОВ

Минздрав опроверг призыв разрешить "скорой помощи" таранить мешающие авто.

В Минздраве не рассматривают вариант насильственного удаления мешающих машин водителями скорой помощи, об этом "Российской газете" сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Олег Салагай.

- Общественностью и экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, как таранить машины-нарушители, до корректировки законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности за подобное правонарушение, - рассказал изданию Олег Салагай. - Данный вопрос тесно связан с подготовленным ранее министерством проектом федерального закона по усилению ответственности за нападения на медиков, который известен как «Закон о защите медиков от нападений».

Ранее о инициативе разрешить таранить автомобили высказывались многие эксперты и общественные активисты. Но официально ни те, ни другие с инициативой не выступили.