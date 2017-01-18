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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Минздрав: Идея разрешить водителям скорой помощи таранить машины не рассматривается// 18.01.2017
Минздрав опроверг призыв разрешить "скорой помощи" таранить мешающие авто.
В Минздраве не рассматривают вариант насильственного удаления мешающих машин водителями скорой помощи, об этом "Российской газете" сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Олег Салагай.
- Общественностью и экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, как таранить машины-нарушители, до корректировки законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности за подобное правонарушение, - рассказал изданию Олег Салагай. - Данный вопрос тесно связан с подготовленным ранее министерством проектом федерального закона по усилению ответственности за нападения на медиков, который известен как «Закон о защите медиков от нападений».
Ранее о инициативе разрешить таранить автомобили высказывались многие эксперты и общественные активисты. Но официально ни те, ни другие с инициативой не выступили.
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