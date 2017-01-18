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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии появится должность главного архитектора

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 18.01.2017
Глава региона подписал соответствующее распоряжение.

В Башкирии вводится новая должность – главный архитектор республики. Исполнение его обязанностей возложено на председателя госкомитета по строительству и архитектуре. Согласно опубликованному на официальном правовом портале распоряжению главы республики соответствующие изменения поручено внести в распределение обязанностей в правительстве. 

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