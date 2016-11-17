В Башкирии сирота не может получить жилье вопреки решению суда

Наталья КУЗНЕЦОВА

Девушка снимает квартиру на пособие по безработице.

20-летняя сирота Кристина Слепцова из Нефтекамска не может получить положенное ей по закону жилье. Два года власти отказывали ей в получении квартиры по разным причинам. Девушка подала в суд и выиграла его, однако свой угол так и не получила. Чиновники заявили, что в этом году ничего не получится, так как решение суда вынесено слишком поздно. Но и на следующий год ничего не обещают.

Кристина стала сиротой в 11 лет. Мама умерла, а отца лишили родительских прав. Воспитанием ребенка занялась родная тетя из города Агидель, которая оформила опекунство. Уже тогда в 2007 году девочку поставили в очередь на жилье. Его должны были дать, когда Кристина станет совершеннолетней. Однако 18 лет стукнуло, а квартиры девушка так и не получила.

- Когда мне исполнилось 18, я училась в колледже и жила сначала в общежитии, потом у тети, - рассказала Кристина Медиакорсети. – Мы ходили тогда в администрацию сначала Агидели, нам говорили, что жилье дадут, когда я колледж закончу.

В этом году девушка закончила учебу в колледже, получила диплом специалиста по монтажу и эксплуатации объектов газоснабжения. Работу она начала искать еще до этого, но в Агидели ее, по словам Кристины, совсем нет. Именно поэтому полтора года она прописалась в квартире своей двоюродной сестры в Нефтекамске и начала искать работу уже здесь. С вопросом о получении жилья она обратилась теперь уже в администрацию Нефтекамска.

- Когда я пришла, мне начальник жилищного отдела сказал: а вы что не знаете, что у нас жилье дают только по решению суда, - возмущается Кристина. – Когда я после этого подала в суд, они в суде пытались доказать, что раз я раньше была прописана в Агидели, то жилье нам должны выдавать там. Но суд в итоге вынес решение в мою пользу. Это было в мае. Но когда я через месяц, когда было готово решение суда, пошла в администрацию, они мне сказали, что ничего дать не могут, так как решение выдано слишком поздно.

Сейчас девушка продолжает жить в Нефтекамске в маленькой съемной квартире. На работу устроиться она не может из-за отсутствия опыта. Она встала на учет в местный центр занятости, и пытается выжить на пособие по безработице. Как сироте оно ей положено в течение полугода, срок выходит в январе. Что ей делать потом она не знает.

- Я две недели работала кондуктором, потом уволилась, и все, - говорит Кристина. – Сейчас никуда не берут без опыта, а где я его возьму, если никуда не берут. Помогать мне некому, у тети я денег не беру, у нее у самой непростое материальное положение. Мне приходится снимать жилье и жить на то, что останется. И мне кажется, что и в следующем году ничего не изменится, и квартиру мне не дадут.

Опасения Кристины действительно небеспочвенны. Из разговора корреспондента Медиакорсети со специалистом жилищного отдела администрации Нефтекамска, стало понятно, что никаких четких планов в отношении этой сироты у чиновников нет.

- Мы не можем сказать, дадим в следующем году ей жилье или нет, - пояснили в отделе. – Все будет зависеть от того, сколько федеральных и республиканских средств нам будет выделено. А поступают они не разово, а частями в течение всего года. В этом году мы дали 16 квартир сиротам. По которым есть решение суда жилье выдается в первоочередном порядке.