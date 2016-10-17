Избиркомы в Башкирии отработали на высоком уровне - член ЦИК РФ Сироткин

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Более 70 жалоб, поданных в ЦИК России, и многочисленные нарушения не смутили москвичей.

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня в Уфе находится комиссия Центризбиркома России, которая приехала разбираться с жалобами на нарушения в ходе выборов в Госдуму. При этом, несмотря на большое количество нарушений и более 70 жалоб, поступивших в Центризбирком страны, работу избиркомов Башкирии московская комиссия оценила, как высокую. Член ЦИК РФ Сергей Сироткин заметил, что попытка представить в Башкирии в негативном свете результаты выборов полностью провалилась.