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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Избиркомы в Башкирии отработали на высоком уровне - член ЦИК РФ Сироткин

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 17.10.2016
Более 70 жалоб, поданных в ЦИК России, и многочисленные нарушения не смутили москвичей.

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня в Уфе находится комиссия Центризбиркома России, которая приехала разбираться с жалобами на нарушения в ходе выборов в Госдуму. При этом, несмотря на большое количество нарушений и более 70 жалоб, поступивших в Центризбирком страны, работу избиркомов Башкирии московская комиссия оценила, как высокую. Член ЦИК РФ Сергей Сироткин заметил, что попытка представить  в Башкирии в негативном свете результаты выборов полностью провалилась.

- Несмотря на то, что кто–то хотел увеличить жалобы по республике за счет их бесконечного повтора,  эта затея провалилась, - подчеркнул Сергей Сироткин. – Население региона зрелое, жители все прекрасно понимают. Комиссии отработали на высоком уровне, а то, что были недостатки, то мы их изучим, и в случае их подтверждения виновные понесут наказание. 

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