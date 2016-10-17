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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Виновные в нарушениях на выборах будут наказаны – член ЦИК РФ Шевченко

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 17.10.2016
Комиссия Центризбиркома России приехала в Башкирию.

Фото: Азат Гиззатуллин

В Уфу прилетели члены Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко и Сергей Сироткин, которые сегодня успели провести встречу с руководителями региональных отделений политических партий. Сама встреча носила неоднозначный характер. Более полный отчет мы дадим сегодня вечером. В основном разговор шел о нарушениях во время последних выборов, которые прошли 18 сентября.

- В ЦИК России поступило более 70 жалоб разного характера. Наша задача провести анализ этих жалоб, услышать мнение представителей партий. Если нарушения закона во время избирательной кампании или в день голосовании будут подтверждаться, то мы будем добиваться, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Такие люди не могут и не должны работать в избирательных комиссиях, - заявил член ЦИК России Евгений Шевченко. – Мы также попросили представителей партий конкретизировать свои жалобы -  указать номера избирательных участков, где фиксировались нарушения, фамилии предполагаемых нарушителей. При этом могу сказать, что количество жалоб, поступивших из Башкирии, если считать количество избирателей, меньше, чем из других субъектов. 

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