|
17 сентября, суббота
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Илью Яшина закидали яйцами в Нижнем Новгороде// 17.09.2016
Инцидент произошел 15 сентября.
Фото: Правда ПФО
15 сентября в Нижнем Новгороде на улице Рождественской закидали яйцами лидера движения «Солидарность», зампредседателя ПАРНАСа Илью Яшина, сообщает издание «Правда ПФО». В город он прибыл с презентацией доклада «Партия Криминальная Россия», приуроченной к выборам в Госдуму РФ седьмого созыва.
- Стайка нашистов кинула пару яиц в машину и разбежалась. В своем же городе убегают, ну что за позор… Один из них, убегая, впечатался в угол и разбил себе нос», – рассказал Илья Яшин в своем Twitter.
2 сентября в Нижнем Новгороде закидали яйцами председателя партии ПАРНАСС Владимира Кара-Мурзу.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
17.09.2016 // СПОРТ
Сегодня ФК «Уфа» сразится с московским «Локомотивом»
17.09.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии снова ребенок выпал из окна
16.09.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии на выборах продолжают применять «грязные» технологии
16.09.2016 // ПУЛЬС
Минфин России предлагает реформу ОСАГО
16.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Константин Толкачев: Я с интересом и тревогой жду дня голосования
16.09.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии оценили один день лишения свободы в 5 рублей
14.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Похороны в Уфе: всё, что надо знать
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте