17 сентября, суббота
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Илью Яшина закидали яйцами в Нижнем Новгороде

// 17.09.2016
Инцидент произошел 15 сентября.

Фото: Правда ПФО

15 сентября в Нижнем Новгороде на улице Рождественской закидали яйцами лидера движения «Солидарность», зампредседателя ПАРНАСа Илью Яшина, сообщает издание «Правда ПФО». В город он прибыл с презентацией доклада «Партия Криминальная Россия», приуроченной к выборам в Госдуму РФ седьмого созыва.

- Стайка нашистов кинула пару яиц в машину и разбежалась. В своем же городе убегают, ну что за позор… Один из них, убегая, впечатался в угол и разбил себе нос», – рассказал Илья Яшин в своем Twitter.

2 сентября в Нижнем Новгороде закидали яйцами председателя партии ПАРНАСС Владимира Кара-Мурзу. 

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