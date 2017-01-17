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17 января, вторник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии более 500 чиновников уличены в коррупции: Рустэм Хамитов// 17.01.2017
Семь чиновников в связи с утратой доверия уволены.
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня, 17 января, поздравил коллектив прокуратуры республики с профессиональным праздником. Он отметил, что прокуратура ведёт строгий надзор за соблюдением законности в самых разных сферах. Так в прошлом году по прокурорским материалам возбуждено 23 уголовных дела, по итогам которых погашены долги по оплате труда. Хамитов отметил особую роль надзорного органа в реализации государственной антикоррупционной политики.
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