Автомобилям скорой помощи могут разрешить таранить машины

Константин КЛИМОВ

Инициатива ужесточения законодательства обсуждается в минздраве России.

- Я считаю, что ужесточать законодательство нужно. Если «скорую» не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что, как можно не пропустить "скорую", тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками, - рассказала замминистра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

По её словам, специалисты минздрава вместе с общественниками обсуждают возможные пути ужесточения наказания.

Первый раз о необходимости разрешить автомобилям спецслужб таранить мешающие проезду машины заговорили в начале декабря 2016 года, тогда эта инициатива обсуждалась в общественной палате (ОП), члены которой собирались внести предложение в Госдуму. Тогда же первый заместитель председателя Госдумы Вячеслав Лысаков в интервью «РИА Новости» назвал инициативу «бредом».

- Это значит, мы должны законодательно разрешить скорой помощи и пожарным таранить чужие автомобили? Глупость абсолютная, — сказал Лысаков. — Это надуманная проблема и бредовое предложение.

Но после случая в Петропавловске-Камчатском, когда женщина за рулём иномарки отказалась пропускать «скорую», едущую на вызов к умирающему (позже мужчина скончался), о инициативе заговорили снова.