Минтимер Шаймиев обсудит с Путиным пост президента в Татарстане

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Татарстан остается единственным регионом, сохранившим название «президент» для высшего должностного лица региона.

Фото: wikimedia.org

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев 18 января встретится с президентом России Владимиром Путиным, сообщает информационный портал inkazan.ru

На встрече будет обсуждаться сохранение в регионе наименование «президент» для высшего должностного лица. Напомним, что Татарстан остался единственным регионом в стране, где высшее должностное лицо называют президентом. Формальный повод встречи Путина и Шаймиева — 80-летие татарстанского политика, которое он отметит 20 января.

На встрече планируется также обсудить договор о разграничении полномочий. Именно он дает возможность сохранить название «президент» для должности главы Татарстана. Срок предыдущего федеративного договора между Татарстаном и РФ истекает в 2017 году. Он был подписан главой государства Владимиром Путиным и первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым в Москве 26 июня 2007 года на 10 лет. Власти Татарстана ранее говорили, что хотели бы продлить договор на новый срок. В начале декабря 2016 года полпред президента в ПФО Михаил Бабич сообщил Inkazan, что Татарстан не выступал с предложением продлить федеративный договор.

- Это Татарстан должен решить, нужен этот договор или нет, — сказал он тогда.

Напомним, что в феврале 2014 года Госсобрание Башкирии практически единогласно проголосовало за переименование должности руководителя республики с «президент» на «глава».

Изменение в Конституции республики вступило в силу с 1 января 2015 года. После этого Рустэма Хамитова официально стали называть «глава Республики Башкортостан» на русском языке и «республика Башкортостан башлыгы» — на башкирском.