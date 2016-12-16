В Уфе жители Зеленой рощи протестуют против строительства «Пятерочки»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Новый магазин лишил их парковки, а мусорные контейнеры установили, нарушив санитарные нормы.

В администрацию города обратились жители домов 150/5, 150/6 и 105/7 на улице Менделеева. Люди недовольны начавшимся строительством магазина «Пятерочка» в пристрое дома 150/6. Из-за этого они лишились парковки, а на углу будущего супермаркета закладывается площадка для мусорных контейнеров.

- На проезжей части обустраивается дебаркадер для разгрузки, заужая проезд в два раза, - рассказал Медиакорсеть житель одного из домов Павел Логинов. - Проезд остается чуть более двух метров, что недопустимо по пожарной безопасности. Контейнерная площадка закладывается прямо напротив третьего и четвертого подъездов дома 150/5. Это недопустимо по санитарным нормам. Мы на общем собрании приняли решение отдалить нашу существующую площадку, а тут такое.

Жители считают, в дополнительном супермаркете на данном участке нет необходимости. В доме 150/6 уже есть магазин продуктов, и людям его вполне хватает. Учитывая все это, они требуют прекратит стройки и привлечь чиновников, выдавших разрешение, к ответственности.

Получить комментарий администрации города на момент выхода публикации не удалось. Медиакорсеть направила в мэрию официальный запрос.