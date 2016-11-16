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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Каждый прогул обойдётся депутату Госдумы в 60 тысяч рублей

Константин КЛИМОВ // 16.11.2016
В Госдуме утвердили штрафы для депутатов за пропуски пленарных заседаний

Каждый прогул обойдётся депутату Госдумы в 1/6 часть его зарплаты, такое решение было принято сегодня на пленарном заседании нижней палаты Госсобрания. Сейчас депутатская зарплата составляет 360 тысяч рублей в месяц, и регламентируется законом «О статусе члена Совета Федерации и депутатов Госдумы». В месяц в Госдуме проходит шесть пленарных заседаний, за каждый прогул депутат будет лишаться 60 тысяч рублей.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» выдвинули инициативу снизить депутатский оклад до среднего по стране, по данным Росстата средняя зарплата в России – 34 тысячи рублей.  

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