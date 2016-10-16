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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Амзе вопреки протесту жителей снесли здание дома культуры// 16.10.2016
Власти обещали сделать в здании ремонт, но вместо этого отдали его частнику.
Фото: murphy.homegate.ru
В поселке Амзя вчера было снесено здание местного Дома комсомола 1951 года постройки, ремонта которого жители ждали много лет. Однако местные власти отдали здание вместе с участком частному предпринимателю. И вчера не глазах у местных жителей здание буквально за несколько часов превратили в руины.
- Люди, как всегда, пришли к Клубу, но там уже была полиция, строители-разрушители пригнали экскаватор и начали уничтожать фасад здания! – пишут граждане в социальных сетях. - Протесты, слёзы собравшихся людей не остановили это варварство! Мы не сумели отстоять достопримечательность нашего села, зло победило.
Последние несколько лет здание не использовалось, город много лет подряд обещал привести его в порядок. Одна из жительниц поселка выложила Вконтакте ответ администрации Нефтекамска коллективу Детской школы искусств села Амзя от 2006 года. В нем власти утверждают, что принимают меры для проведения ремонта и реконструкции здания.
- Десять лет назад нам было обещано вот это! – пишет автор поста в социальной сети.
О том, что здание, скорее всего, снесут, в поселке говорили уже давно. Около здания жители проводили сход, подготовили резолюцию, в которой просили остановить строительные работы на территории дома культуры.
- Претензий к предпринимателю, в данном случае, быть не может, а вот вопросов к администрации города много, - отметил в разговоре с Медиакорсетью депутат Госсобрания-Курулта Ильгам Галин. - Мною уже подготовлен запрос в контролирующие органы, будем выявлять нарушения. Ситуация непростая. Жители хотят оставить здание, а администрация из-за отсутствия денег в бюджете, который она же и сделала дефицитным, отдает здание коммерсанту. Но прецедент мог бы быть улажен, если бы администрация изначально была бы открыта с людьми. И до сих пор, жители не могут получить внятных разъяснений.
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