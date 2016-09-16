ЦИК России призвал избирателей вместе ударить по админресурсу

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Он также настоятельно рекомендовал фиксировать все попытки противозаконных действий.

На своем официальном сайте Центризбирком России опубликовал обращение к избирателям страны, в котором призвал всех граждан бороться с проявлениями административного ресурса на выборах 18 сентября.

Приводим его без сокращений:

ЦИК России настоятельно рекомендует гражданам фиксировать все факты, связанные с попытками некоторых ретивых руководителей принудить своих сотрудников голосовать за определенную партию или определенного кандидата.

Если руководство (администрация) предприятия оказывает на Вас разного рода давление, в частности:

- обещает "поощрение" за голосование в пользу «правильного» кандидата или какие либо "санкции" для отказавшихся;

- настаивает на получении открепительных удостоверений;

- обязывает сфотографировать бюллетень или ставить в квадрате для голосования определенный знак;

- требует обеспечить «правильное» голосование членов семьи и близких;

- организует так называемые "карусели", вынуждая людей голосовать несколько раз,

то знайте, что подобные действия противоречат Конституции Российской Федерации и избирательному законодательству, и ответственность за подобные нарушения предусмотрена в том числе Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 141. «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). Максимальная мера наказания – до 5 лет лишения свободы!

Принуждение к каким-то действиям, противоречащим трудовому договору, или обещание материальных благ за «правильное» участие в выборах также являются нарушениями трудового и налогового законодательства, по которым предусмотрены различные меры ответственности.

Поэтому, если Вы оказались в подобной ситуации – фиксируйте все факты противозаконных действий и немедленно обращайтесь на «горячую линию» ЦИК России (с 6 по 20 сентября 2016 года звонки принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-250-67-84).

У Вас также есть возможность обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (http://genproc.gov.ru/).