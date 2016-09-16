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16 сентября, пятница
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
ЦИК России призвал избирателей вместе ударить по админресурсу// 16.09.2016
Он также настоятельно рекомендовал фиксировать все попытки противозаконных действий.
На своем официальном сайте Центризбирком России опубликовал обращение к избирателям страны, в котором призвал всех граждан бороться с проявлениями административного ресурса на выборах 18 сентября.
Приводим его без сокращений:
ЦИК России настоятельно рекомендует гражданам фиксировать все факты, связанные с попытками некоторых ретивых руководителей принудить своих сотрудников голосовать за определенную партию или определенного кандидата.
Если руководство (администрация) предприятия оказывает на Вас разного рода давление, в частности:
- обещает "поощрение" за голосование в пользу «правильного» кандидата или какие либо "санкции" для отказавшихся;
- настаивает на получении открепительных удостоверений;
- обязывает сфотографировать бюллетень или ставить в квадрате для голосования определенный знак;
- требует обеспечить «правильное» голосование членов семьи и близких;
- организует так называемые "карусели", вынуждая людей голосовать несколько раз,
то знайте, что подобные действия противоречат Конституции Российской Федерации и избирательному законодательству, и ответственность за подобные нарушения предусмотрена в том числе Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 141. «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»). Максимальная мера наказания – до 5 лет лишения свободы!
Принуждение к каким-то действиям, противоречащим трудовому договору, или обещание материальных благ за «правильное» участие в выборах также являются нарушениями трудового и налогового законодательства, по которым предусмотрены различные меры ответственности.
Поэтому, если Вы оказались в подобной ситуации – фиксируйте все факты противозаконных действий и немедленно обращайтесь на «горячую линию» ЦИК России (с 6 по 20 сентября 2016 года звонки принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-250-67-84).
У Вас также есть возможность обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (http://genproc.gov.ru/).
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