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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Константин Толкачев: Я с интересом и тревогой жду дня голосования// 16.09.2016
Секретарь башкирского отделения «Единой России» рассказал о выборах.
Фото: Разиф Абдуллин
Спикер башкирского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Константи Толкачев в четверг, 15 сентября, встретился с журналистами. Встреча прошла в офисе партии.
- Я не буду агитировать за партию, - сразу предупредил Константин Толкачев и рассказал о некоторых особенностях этих думских выборов. – 3426 избирательных участков распахнут свои двери 18 сентября в Башкирии перед 3 миллионами 68 тысячами избирателей.
И вот что еще необходимо знать будущему политическому историку.
Предыдущие думские выборы проходили в первое воскресенье декабря, а эти впервые пройдут по новому - в третье воскресенье сентября. После выборов 2007 и 2011 года, когда граждане выбирали депутатов исключительно по партийным спискам, страна вновь вернулась к смешанной системе выборов. Теперь в Госдуму 225 депутатов будут избраны по спискам партий, а 225 – по одномандатным округам. Поэтому на выборы в Башкирии изготовлено более 6 млн бюллетеней (избиратель получит сразу два бюллетеня по выборам в Госдуму). В последних думских выборах принимали участие 7 партий, в этих – уже 14.
Константин Толкачев полагает, что на выборы 18 сентября в Башкирии придут 65% избирателей. Напомним, что в этот день помимо депутатов Госдумы избирателям придется выбирать и депутатов своих районных или городских Советов, а также сельских Советов. Плюс в двух округах пройдут довыборы депутатов башкирского парламента. В общей сложности в Башкирии 18 сентября завершатся 193 избирательные компании, предстоит выбрать около 1 800 депутатов разного уровня.
Рассказал Константин Толкачев и о главной цели текущей думской компании.
- Для партии «Единая Россия» - задача номер один, чтобы выборы прошли на основе законности, без фальсификаций, - сказал он. – Это для нас очень важно. Кстати, на протяжении всех выборных компаний было очень много жалоб, но ни одно из них не получило судебного решения.
В эту компанию до выборов партия «заработала» 70 жалоб, но ни одна из них не подтвердилась в суде. В том числе не поддержал суд иск о несоблюдении порядка финансирования башкирским отделением «Единой России». Заседание прошло 12 сентября.
- Во всех регионах в информационных листках содержится информация и самой партии и о ее кандидатах-одномандатниках, - поделился Толкачев. –Закон позволяет это делать, 62-я статья. Нигде в стране это не оспаривали, и только у нас в Башкирии попытались за это "прижучить".
На этих выборах наблюдателей можно будет удалять только по решению суда. Раньше их можно было удалять по решению участковой комиссии, и сотрудник полиции послушно выполнял такое решение. И это обстоятельство пока непонятно как отразится на ситуации в участках в день голосования.
Предвыборная арифметика
Нынешняя система выборов позволяет сказать, что главный бонус от изобилия партий получит победитель – партия, набравшая наибольшее количество голосов. Поясним это: сейчас партии, сумевшей заработать 5% голосов от числа проголосовавших на выборах, достанется всего одно депутатское место из 225, которые распределяются по партийным спискам. Если партия наберет 6% голосов, то получит два депутатских мандата. И только партии, у которых более 7% голосов, получат столько мест в парламенте, сколько процентов они заработают. Условно говоря, завоевал 10% - получи 22,5 места. Самое интересное в этой арифметике то, что остатки, нераспределенные депутатские мандаты, которые останутся в связи с тем, что партии-новички не сумеют преодолеть 7-процентный барьер, все эти места достанутся партии-победителю.
И фактически только одна из 14 партий-участников выборов получит голоса тех избирателей, которые отдали свои предпочтения партиям-«карликам».
Зная нашу политическую систему, вывод напрашивается такой - правящая партия либо останется правящей, либо ее сменит КПРФ. Другого выбора пока перед российскими гражданами нет. Ну если не случится какого-то политического чуда.
Толкачев взял отпуск
Когда закончилась встреча с журналистами, Константин Толкачев вышел на улицу. В одном пиджаке. На улице было довольно прохладно.
- У вас где машина припаркована? – неожиданно спросил один из лидеров башкирских единороссов. – Я же в отпуске, без машины. Холодно.
По счастливому стечению обстоятельств у одного из моих коллег машина оказалась неподалеку. Так Рамиль Рахматов, которого считают оппозиционным журналистом, подвез чуть ли не главного единоросса Башкирии.
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