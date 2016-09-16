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16 сентября, пятница
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Жители Башкирии могут следить за ходом голосования в Уфе в прямом эфире// 16.09.2016
В столице республики на участках будет установлено 409 камер.
Фото: Кристина Дейнеко
В единый день голосования в Уфе на избирательных участках будет работать 409 камер. Однако как пояснил председатель ЦИК Башкирии Хайдар Валеев в онлайн-режиме будут работать только 328 веб-камер, остальные будут работать только на запись.
По словам Валеева, такое решение принято Центризбиркомом России и Ростелекомом, который и устанавливал эти камеры. Напомним, что в последний раз в республике на выборах камеры были задействованы в 2012 году, когда страна выбирала президента России.
Любой желающий житель Уфы или Башкирии 18 сентября может сам посмотреть, как идет голосование и как ведется процесс подсчета голосов на избирательных участках столицы. Для этого вам нужно зайти на сайт WEB Выборы и пройти несложную процедуру регистрации.
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