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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Выборы в Уфимский горсовет: Занимательная математика

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 16.09.2016
Сколько заработали кандидаты в депутаты и как тратили свои деньги на избирательную кампанию.

Фото: Кристина Дейнеко

Выборы в Уфимский горсовет. Занимательная математика.

Сколько заработали кандидаты в депутаты и как тратили свои деньги на избирательную кампанию.

Медиакорсеть в своих публикациях, посвященных выборной тематике, мало уделяла внимания избирательной кампаний в уфимский горсовет. Естественно, ведь думские выборы 18 сентября – главное политическое событие года. Однако дождливые сентябрьские вечера располагают к неспешному прочтению информации, размещенной на официальном сайте уфимской городской избирательной комиссии. Мы решили провести небольшой анализ – сколько же тратят кандидаты в депутаты в горсовет  Уфы на свою избирательную кампанию. Для чистоты эксперимента с сайта избирательной комиссии г. Уфы были взяты следующие данные:

1)    Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) по состоянию на 31.08.2016 г.

2)    Информация о кандидатах по одномандатным избирательным округам.

Затем мы взяли сумму  общего годового дохода и вывели среднемесячный доход кандидата.  Нами были проанализированы  данные по поступлению средств на расчетные счета кандидатов за вычетом пожертвований от юридических и физических лиц. То есть только собственные средства. Ну и путем несложных математических действий мы подсчитали, сколько часов необходимо работать кандидатам (с самым высоким среднемесячным доходом), чтобы компенсировать собственные вложения в кампанию. У нас получились две таблицы. В первую попали кандидаты в депутаты Уфимского горсовета с самым высоким доходом,  и, думаем, всем будет любопытно взглянуть на таблицу №1

Порадуемся за кандидатов в депутаты с такими высокими доходами, они их не скрывают, и значит, умеют зарабатывать и платить со своих высоких доходов налоги в бюджет.

Более любопытной и занимательной нам показалась таблица №2. В нее мы включили кандидатов с самым маленьким среднемесячным доходом и посчитали, сколько месяцев им придется поработать, чтобы вернуть потраченные средства на избирательную кампанию.

Лидером здесь является кандидат от КПРФ Шамиль Шамсиев, но его уже сняли с предвыборной гонки. Из оставшихся кандидатов безусловную пальму первенства мы отдаем еще одному кандидату от КПРФ Юлии Романчевой. Интересным выглядит факт нахождения отца и сына в двух разных таблицах. Вадиму Абдуллину есть на кого равняться в плане зарабатывания денег, ему до отца Артура Абдуллина еще расти да расти. Вызывают недоумение очень низкие зарплаты руководителей, которые находятся во второй таблице. Очень хочется надеяться, что эти кандидаты являются социально ответственными и прекрасно знают, что одна из основных доходных статей бюджета Уфы – это НДФЛ (налог с дохода физических лиц). Ежегодно эта сумма составляет порядка 4 млрд руб или примерно 20% всего бюджета.  Невольно закрадывается мысль, что данные руководители или являются неэффективными менеджерами, или уходят от официальных выплат, а это значит, недополучают бюджетники, врачи, учителя, работники культуры, интересы, которых они так рьяно рвутся представлять.

С трудом, конечно, верится, что, например, заместители директора крупнейшего частного перевозчика столицы республики – компании «Уфа-лайн» Леван Карашвили и Ильшат Хайруллин (к слову сказать, кандидаты от КПРФ) зарабатывают в месяц всего лишь по 8 тысяч 223 рубля.

Еще очень интересный кандидат - Юлия Романчева, учредитель и директор компании  «Диет-Групп 2009», которая занимается обеспечением питания в больницах. Начиная с 27 декабря 2010 года, ее компания заключила контрактов на обеспечение питания в больницах на сумму 600 млн 797 тыс 091 руб. При этом только за 2015 год сумма контрактов составила 119 млн 687 тыс 233 рубля. В числе главных заказчиков - крупнейшие уфимские больницы NN 13, 18, 21, республиканская психиатрическая больница, региональный психотерапевтический центр, две центральные районные больницы.  Все эти цифры мы взяли с сайта ГосЗатраты.

И при таких контрактах директор компании в год зарабатывает всего  лишь 95 тысяч рублей, или в месяц чуть менее 8 тысяч рублей. 

Такой получилась наша небольшая занимательная предвыборная математика. Ну а вам, избиратели, самим решать, за кого вы отдадите свой голос 18 сентября на выборах депутатов уфимского городского совета.

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