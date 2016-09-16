В Башкирии члена УИК отстранили от должности

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

На своем участке она допустила незаконную агитацию за «Единую Россию».

Сегодня завершающий день разрешенной агитации на выборах депутатов Госдумы и законодательных органов муниципалитетов. Завтра наступает так называемый «день тишины». А пока избирательная кампания продолжается, и каждый день приносит новости с полей предвыборной «жатвы». Накануне заместитель председателя ЦИК РБ Наиля Алтынова на пресс-конференции рассказала журналистам, что член участковой избирательной комиссии №2497 с правом решающего голоса от «Партии пенсионеров России» Резеда Идрисова решением ТИК была отстранена от должности. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа»

Напомним, что Медиакорсеть писала об этом инциденте в своем материале, на этом участке была обнаружена масса агитационной литературы за Зарифа Байгускарова (кандидат в депутаты Госдумы России от «Единой России».— прим.ред). Другим нарушением стал факт выдачи открепительных удостоверений в количестве, превышающим заявления на их получение.

Как пояснила Наиля Алтынова, хоть член УИК Идрисова и находилась в тот день на участке, как дежурная, ее напрямую нельзя обвинить в том, что она вела агитацию за кандидата от «Единой России». Но однако мер для устранения нарушения она не приняла, что и послужило поводом для ее отстранения от должности.