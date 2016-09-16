16 сентября, пятница
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии члена УИК отстранили от должности

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 16.09.2016
На своем участке она допустила незаконную агитацию за «Единую Россию».

Сегодня завершающий день разрешенной агитации на выборах депутатов Госдумы и законодательных органов муниципалитетов. Завтра наступает так называемый «день тишины». А пока избирательная кампания продолжается, и каждый день приносит новости с полей предвыборной «жатвы». Накануне заместитель председателя ЦИК РБ Наиля Алтынова на пресс-конференции рассказала журналистам, что член участковой избирательной комиссии №2497 с правом решающего голоса от «Партии пенсионеров России» Резеда Идрисова решением ТИК была отстранена от должности. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа»

Напомним, что Медиакорсеть писала об этом инциденте в своем материале, на этом участке была  обнаружена масса агитационной литературы за Зарифа Байгускарова (кандидат в депутаты Госдумы России от «Единой России».— прим.ред). Другим нарушением стал факт выдачи открепительных удостоверений в количестве, превышающим заявления на их получение.

Как пояснила Наиля Алтынова, хоть член УИК Идрисова и находилась в тот день на участке, как дежурная, ее напрямую нельзя обвинить в том, что она вела агитацию за кандидата от «Единой России». Но однако мер для устранения нарушения она не приняла, что и послужило поводом для ее отстранения от должности. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

16.09.2016
Выборы в Уфимский горсовет: Занимательная математика
Сколько заработали кандидаты в депутаты и как тратили свои деньги на избирательную кампанию.

15.09.2016
Предприниматель из Уфы попросил Зюганова защитить его от Баутского
Он обвинил его в невыполнении решений суда.

15.09.2016
В Башкирии в день выборов будет работать Общественный пресс-центр
Свою работу он начнет в 8 утра вместе с открытием избирательных участков

15.09.2016
Сможет ли в Башкирии победить административный ресурс?
Почему в республике пытаются сделать результаты выборов по старинке.

14.09.2016
Справедливоросс выявил нарушения на избирательном участке в Башкирии
По факту нарушения он обратился в полицию.

14.09.2016
Шесть кандидатов в Госдуму написали Рустэму Хамитову открытое письмо
Они просят его пресечь применение административного ресурса в Нефтекамском избирательном округе.

14.09.2016
КПРФ проведет параллельный подсчет голосов в Башкирии
На выборах в Госдуму коммунисты обещают публиковать результаты голосования в режиме реального времени.

13.09.2016
В Башкирии сельчане обратились в прокуратуру после захвата кооператива
Они выбрали нового председателя, но по документам руководителем стал другой человек.

13.09.2016
Указ № 600: Башкирия в числе лидеров по исполнению
По итогам августа Башкортостан вышел на лидирующие позиции по выполнению майских указов президента.

13.09.2016
Башкортостан стал максимально устойчивым регионом в зоне риска
Эксперты помещают республику в число замеченных в перегибании административной палки на выборах.

11.09.2016
В Башкирии усмотрели административный ресурс в пользу одного кандидата
Общественники спросили Дмитрия Медведева, почему главы некоторых районов работают не на его партию.

11.09.2016
Рустэм Хамитов: Надо привлекать жителей к созданию инфраструктуры
В ходе поездки в Нефтекамск глава Башкирии высказался о дорогах в новых поселках.

11.09.2016
Рустэм Хамитов: В 2017 году передадим ключи жителям аварийных домов Амзи
Глава Башкирии выразил надежду, что правительство решит проблему переселения из аварийного жилья в Нефтекамске.

09.09.2016
Неординарный Кадыров: говорит бывший врач и банкир
Медиакорсеть решила проанализировать речи одного из участников предвыборной гонки.

09.09.2016
В Башкирии жители возмутились дороговизной подключения воды
Трубу прокладывают в Учалинском районе Башкирии по федеральной программе.

09.09.2016
Уфимский горизбирком начал снимать неугодных кандидатов с выборов
С дистанции убрали представителя КПРФ Шамиля Шамсиева.

08.09.2016
В Башкирии планируют укрепить единство российской нации
На эти цели выделят 341,79 млн рублей.

08.09.2016
Почему в Башкирии была закрыта программа «Свой дом»?
История одного начинания правительства, которая на наших глазах завершается уголовными делами.

08.09.2016
ЦИК России: В Башкирии на выборах могут применить административный ресурс
В Москву поступает «тревожная информация» о возможном его использовании.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"