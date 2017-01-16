Видео: как делали вбросы на выборах в Башкирии

Разиф АБДУЛЛИН

Редакция публикует скандальное видео с УИК № 9 в Уфе.

Фото: стоп-кадр с вебкамеры

Видео двух веб-камер с УИК № 9 Демского района Уфы оказалось в распоряжении редакции. Его предоставили уфимцы Рустем Мулюков и Станислав Чайченко, доверенные лица партии «Яблоко», получившие видеоматериалы в Москве после поездки в ЦИК России.

Мы уже рассказывали об этом избирательном участке. Ранее мы публиковали фотографии, копии видеокадров, сделанных веб-камерами на УИК № 9. Уфимцы Рустем Мулюков и Станислав Чайченко рассказали Медиакорсети, как они получили это видео и что на нем обнаружили. Как оказалось, в день выборов после завершения голосования и сортировки избирательных бюллетеней председатель УИК № 9 попросила всех удалиться из комнаты, где велось голосование и подсчет голосов. Включая и сотрудника полиции. Через какое-то время она и еще одна женщина занесли туда черную сумку, а позже эта женщина стала добавлять бюллетени на стол с отсортированными бюллетенями.

После просмотра этого видео заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к председателю ЦИК России Элле Памфиловой с просьбой предоставить видео еще с 63 избирательных участков в Башкирии, а также обратиться в следственный комитет России с материалами проверки УИК № 9 в Уфе.

- Мы сами подали заявление в следком Башкирии 9 января по УИК № 9, - рассказал Медиакорсети Рустем Мулюков. - В нем мы просим возбудить уголовное дело, наше заявление находится на рассмотрении у заместителя Габдуллина. Кроме того мы обратились с ходатайством в следком, чтобы они сделали запрос в «Ростелеком» с тем, чтобы видеозаписи с вебкамер, сделанные в день выборов, не уничтожались. Дело в том, что видеозаписи после истечения определенного срока удаляются с сервера, но они какое-то время не уничтожаются, а хранятся в архиве.

- Что вы будете делать по другим фактам нарушений, установленных после просмотра других видеозаписей (УИК №№ 2,3, 17, 3455)?

- Мы уже установили имена членов участковых комиссий, замешанных в намеренном изменении волеизъявления граждан на выборах. По ним будем обращаться в следком. А имена граждан, участвовавших в фальсификациях (так называемые «карусели»), будем устанавливать и по мере определения их - также обратимся с заявлениями в правоохранительные органы.

Судя по уже отсмотренным видеозаписям, по словам Мулюкова, в искажении волеизъявления граждан на выборах в Демском районе Уфы занималась организованная группировка из более чем 300 человек. На видеозаписях с пяти участков удалось получить изображения около 50 человек из этой группировки.

Напомним, Рустем Мулюков и Станислав Чайченко обратились к уфимцам с просьбой до 15 января опознать участников этой организованной группы. Но пока звонков с разоблачениями они не дождались. Тем не менее доверенные лица партии «Яблоко» продолжат свою работу по выявлению круга лиц, причастных к искажению воли граждан на выборах.

Мы следим за развитием событий.