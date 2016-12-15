В Башкирии школьники ходят в школу в темноте и по бездорожью

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Активисты ОНФ проверили состояние наружного освещения вблизи образовательных учреждений.

Активисты Общероссийского народного фронта в Башкирии проверили состояние наружного освещения возле образовательных учреждений и на прилегающих к ним территориях. Мониторинг прошел в рамках акции ОНФ «Учение – свет, а у школы – тьма», в которой приняли участие все регионы России. Общественники проверили освещенность и дорожную инфраструктуру 62 школ в Уфе, Белорецке, Белебее, Нуримановском, Бижбулякском и Благовещенском районах, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в республике.

В Уфе активисты ОНФ выявили семь образовательных учреждений, наружное освещение около которых не соответствует требованиям безопасности. Так, например, в темноте и по бездорожью приходится добираться ученикам школы №22. Жители близлежащих домов пожаловались на то, что здесь не горит ни один фонарь, дорога, ведущая к школе, и пришкольная территория не заасфальтированы. В межсезонье на данном участке сложно пройти из-за грязи, а зимой – из-за рытвин, покрытых льдом. Такие же проблемы обнаружены и возле Уфимского городского детского морского центра. Единственный проход к учреждению представляет угрозу для здоровья и безопасности воспитанников, в основном это ребята с ограниченными физическими возможностями и дети из социально – неблагополучных семей. Неосвещенная тропа без дорожного покрытия проходит через гаражи, стихийную парковочную зону и место для выгула собак. В нескольких метрах от ограждения активисты ОНФ обнаружили глубокую бетонированную яму, находящуюся в открытом состоянии.

Много нареканий со стороны активистов Народного фронта вызвали качество освещения школ Белорецкого района. В семнадцати из двадцати трех проверенных объектах обнаружены недостатки освещения и улично- дорожной сети. Такие проблемы выявлены в поселке Ломовка, селе Серменево и городе Белорецк. По словам, активистов ОНФ особенно остро проблема освещенности стоит в сельской местности: рано отключают фонари, когда дети только идут в школу, уровень освещения не соответствует нормативам, неудобно расположены линии электропередач.