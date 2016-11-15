Глава Курултая РБ высказался о инициативе, расколовшей Госсобрание на два лагеря

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Депутаты в очередной раз перенесли рассмотрение закона о выделении земли многодетным семьям.

В Государственном Собрании отложено рассмотрение законопроекта, регламентирующего вопросы безвозмездного выделения земли отдельным категориям граждан, в частности многодетным семьям.

– Закон резонансный и неоднозначно воспринимается и в обществе, и среди депутатов, – комментирует председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Необходимо дополнительно изучить ситуацию, опыт других регионов, выслушать альтернативные предложения.

Для того чтобы более детально изучить вопрос и выслушать мнение общественности по этому поводу, 17 января пройдут общественные слушания по проекту закона, участие в которых смогут принять все желающие.

В парламенте отмечают, что поводом для появления такой инициативы стали трудности, с которыми пришлось столкнуться при реализации закона.

– Отсутствие необходимой подготовленной инфраструктуры, нехватка земельных участков, особенно в городе Уфе, сложности с переводом земель из одной категории в другую, – обозначил проблемы Константин Толкачев. – По инициативе депутатского объединения в Доме Государственного Собрания состоится широкое обсуждение данных вопросов с привлечением компетентных специалистов и общественности. Сегодняшний тренд – усиление адресности поддержки, акцент, прежде всего, на особо

нуждающихся. Многодетные семьи имеют неодинаковый материальный статус. Хотелось бы уйти от уравниловки, обеспечить дифференцированный подход, сосредоточить ресурсы на тех, кому они действительно необходимы.