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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Глава Курултая РБ высказался о инициативе, расколовшей Госсобрание на два лагеря// 15.11.2016
Депутаты в очередной раз перенесли рассмотрение закона о выделении земли многодетным семьям.
В Государственном Собрании отложено рассмотрение законопроекта, регламентирующего вопросы безвозмездного выделения земли отдельным категориям граждан, в частности многодетным семьям.
– Закон резонансный и неоднозначно воспринимается и в обществе, и среди депутатов, – комментирует председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Необходимо дополнительно изучить ситуацию, опыт других регионов, выслушать альтернативные предложения.
Для того чтобы более детально изучить вопрос и выслушать мнение общественности по этому поводу, 17 января пройдут общественные слушания по проекту закона, участие в которых смогут принять все желающие.
В парламенте отмечают, что поводом для появления такой инициативы стали трудности, с которыми пришлось столкнуться при реализации закона.
– Отсутствие необходимой подготовленной инфраструктуры, нехватка земельных участков, особенно в городе Уфе, сложности с переводом земель из одной категории в другую, – обозначил проблемы Константин Толкачев. – По инициативе депутатского объединения в Доме Государственного Собрания состоится широкое обсуждение данных вопросов с привлечением компетентных специалистов и общественности. Сегодняшний тренд – усиление адресности поддержки, акцент, прежде всего, на особо
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