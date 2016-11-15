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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Жители Сипайлово в Уфе потребовали закрыть супермаркет «Монетка»// 15.11.2016
Работа нового магазина вызывает огромное недовольство граждан.
Жители дома 10/2 на улице Гагарина написали жалобы в Роспотребнадзор, прокуратуру и Центр гигиены и эпидемиологии республики. Они требуют закрыть супермаркет «Монетка» (компания Элемент-трейд), открытый несколько недель назад в пристрое к зданию на первом этаже. По их словам, супермаркет работает с грубым нарушением санитарных норм и доставляет им массу неудобств.
Выступать против работы магазина жители дома начали еще накануне его открытия. Они обращались к руководству магазина. Пытались выяснить, на каком основании супермаркет заехал в помещение, однако ничего добиться не смогли.
- Дело в том, что данная сеть характеризуется самым отвратительным санитарным состоянием своих торговых залов, - объяснил причину резкого протеста один из жителей дома Сергей Ерошкин. - В ста метрах от дома уже есть «Монетка», после того как лично на меня со стеллажа упал таракан, я больше не захожу в этот магазин. А соседи говорят, что по «Монеткам» пешком разгуливают крысы и мыши. И вот такое соседство вдруг появилось прямо в жилом доме. Конечно, мы были против изначально.
Супермаркет открылся и начал работу в конце октября. И произошло именно то, чего опасались люди: магазин, по их словам, работает в полной антисанитарии. Последней каплей терпения стало то, что «Монетка» устроила свою свалку прямо под окнами, с фасадной стороны жилого дома.
- Мусорку соорудили буквально за одну ночь, установили баки и даже не спросили мнение жильцов, - возмущается старший по дому Ирек Бакиев. – Помимо этого в нарушение федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии и санитарным нормам наши газоны заасфальтировали. Товары разгружаются со стороны окон квартир, а не с торца. Постоянная стоянка грузовых машин, в том числе с не выключенными двигателями повышает уровень загазованности. А шум около дома бывает и в выходные, и в праздники!
Возмущает открытие магазина жителей еще и потому, что, по их мнению, жилой район и так более чем обеспечен торговыми площадями. Рядом находится несколько супермаркетов, включая еще одну «Монетку». На контакт с жителями руководители торговой сети так и не идут. Аналогичная реакция последовала и на обращение журналистов. По телефонам, указанным в справочниках, корреспонденту «Медиакорсети» ответили, что не могут предоставить контактные данные ответственных должностных лиц. Мобильник, который гражданам дали представители самой сети, также оказался недоступен.
В отделе координации торговли администрации города пояснили, что пока не в курсе возникшей проблемы, поскольку помещение находится в частной собственности.
Тем временем прокуратура Советского района Уфы сегодня сообщила о судебном решении по другому магазину «Монетка» - на улице Мингажева, 121. В этом здании «Элемент-Трейд» незаконно реконструировала помещение площадью 380 кв м, где планировала открыть магазин. Все работы были проведены самовольно, без разрешения администрации города. Решением башкирского арбитража на компанию наложен штраф в 500 тыс руб. Кроме того по иску прокурора района суд обязал ответчика в течение двух месяцев привести помещение в первоначальное положение и запретил его эксплуатацию до устранения нарушений.
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