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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

На трассе Уфа-Оренбург подрядчик устранит брак за свой счет

Разиф АБДУЛЛИН // 15.11.2016
На трассе Р-240 установлен контроль качества.

Фото: Кристина Дейнеко

По итогам проверки Росавтодора подрядчик уложит повторно бракованные метры покрытия трассы «Уфа - Оренбург», сообщили в ведомстве. Трассу проверяли 14 ноября.

- В результате выявленных нарушений при проведении ремонта участка трассы Р-240 Уфа – Оренбург в районе села  Булгаково подрядная организация за свой счет повторно уложит новое покрытие взамен бракованного асфальта, -  заявил и.о. начальника подведомственного ФКУ Упрдор Самара-Уфа-Челябинск Рамиль Сенжапов по итогам проверки качества работ на объекте.

Таким образом федеральные контролеры предотвратили укладку  асфальтобетонного покрытия при пониженных температурах воздуха, что не соответствует требованиям СП 78.13330-2012 «Автомобильные дороги».

Напомним, что ранее Росавтодор в этом году проводил торги на отбор подрядчика ремонта участка трассы Уфа-Оренбург протяженностью 10 км в районе села Булгаково. На эти цели выделялось 585,34 млн руб, однако победитель тендера ООО «СТС-Автодор» снизил цену контракта до 582,41 млн руб.

Подрядную организацию оштрафовали, и теперь она должна срезать бракованное покрытие и уложить новое при наступлении благоприятных погодных условий и положительных температур. И должна сделать всё это за свой счет.

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