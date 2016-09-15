Предприниматель из Уфы попросил Зюганова защитить его от Баутского

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Он обвинил его в невыполнении решений суда.

В редакцию Медиакорсети с копией своего заявления, отправленного в адрес председателя КПРФ Геннадия Зюганова, обратился уфимский предприниматель Олег Гизбрехт. В нем уфимец просит дать оценку этичности поведения пока еще действующего депутата уфимского горсовета от КПРФ, который еще раз планирует стать народным избранником, Александра Баутского.

Заместитель председателя уфимского горсовета Александр Баутский уже фигурировал в СМИ республики, как человек, который не очень дружит с законом. Напомним нашумевшую историю прошлого года, когда господин Баутский был остановлен в Белокатайском районе сотрудниками местного ГИБДД с признаками алкогольного опьянения. Тогда медицинское освидетельствование народный избранник отказался проходить. Более того он пытался дать взятку в размере пяти тысяч рублей сотруднику ДПС. Любое упоминание об этом деле господина Баутского вводит в раздражение. Более того, как удалось выяснить нашему коллеге – корреспонденту портала «ПроУфу.ру» Рамилю Рахматову, в итоге виноватым оказался простой сотрудник ДПС, который посмел остановить депутата уфимского горсовета, да еще и заявил об этом своему руководству. Но, видимо, покровители господина Баутского сумели преподнести дело так, что виноват оказался честный сотрудник ДПС. Впрочем, в следственном комитете по Башкирии не отрицают, что уголовное дело в отношении Александра Баутского заведено сразу по двум статьям: «приготовление к совершению преступления» и «дача взятки должностному лицу». Вопрос в другом, дойдет ли это дело до суда?

Господин Баутский фигурирует и в другом скандале. Так написавший письмо Геннадию Зюганову уфимский предприниматель Олег Гизбрехт напомнил о том, что еще с 2010 года он не может стать полноценным хозяином помещений площадью около тысячи квадратных метров по улице Крупской, дом 4. Их в 2005 году Олег Гизбрехт приобрел у Александра Баутского за 20 миллионов рублей. Строительством этого дома занималось предприятие «Стройтехмонтаж», где учредителем и директором и является Александр Баутский. Когда в 2010-м дом был фактически достроен, депутат уфимского горсовета неожиданно начал препятствовать тому, чтобы Гизбрехт занял помещение.

Олег Гизбрехт подавал два иска в суд и выиграл оба процесса. В сентябре 2010-го Кировский районный суд Уфы признал его право на получение недвижимости после ввода дома в эксплуатацию. А после сдачи объекта в июле 2011-го - и право собственности на помещение.

На основании этих решений Гизбрехт получил свидетельства о регистрации в регистрационной палате. Однако по сей день, несмотря на все имеющиеся судебные акты, наличие свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости, Гизбрехт так и не может не то чтобы стать полноценным хозяином своих помещений, но и даже войти в них. Последний раз такая попытка вступить в права владения и пользования принадлежащей недвижимостью им была совершена 14 августа 2015 года. Но закончилась она скандалом, который устроил депутат уфимского горсовета Александр Баутский. При этом председатель комитета по этике в своей речи использовал ненормативную лексику и угрожал господину Гизбрехту.

Мало того, он бравировал своим депутатским статусом перед сотрудниками правоохранительных органов. Видеозапись скандала, запротоколированная нотариусом, имеется в распоряжении нашей редакции. Фактически Баутский, получается, игнорирует решения суда?

Ответа от главного коммуниста страны Олег Гизбрехт пока так и не дождался.