В Башкирии в день выборов будет работать Общественный пресс-центр

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Свою работу он начнет в 8 утра вместе с открытием избирательных участков

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Союз журналистов Башкирии начал регистрацию представителей СМИ и блогеров для работы в Общественном пресс-центре. Об этом сообщает агентство «Башинформ». Он будет расположен в гостинице «Holiday Inn Ufa», где для журналистов будут организованы брифинги, пресс-конференции, круглые столы, Организаторы пресс-центра в лице Общественной палаты, общественной организации «Гражданский контроль» и Союза журналистов республики обещают трансляцию прямых включений из ЦИК России, а также видеоконференции с руководством Центризбиркома Башкирии. Будет организован выезд на избирательные участки для фиксации возможных нарушений.

Для работы в Общественном пресс-центре необходимо заполнить анкету на сайте Союза журналистов РБ и отправить на электронный адрес [email protected] до 18.00 17 сентября 2016 года.

Дополнительная информация по телефону: (347) 276-42-66.