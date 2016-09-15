Сможет ли в Башкирии победить административный ресурс?

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Почему в республике пытаются сделать результаты выборов по старинке.

Фото: Кристина Дейнеко

До дня голосования остается 3 дня. Партии и кандидаты, мобилизовали все свои последние ресурсы и в последние два дня пытаются привлечь на свою сторону голоса избирателей республики. Настало время подвести промежуточные итоги избирательной кампании в Госдуму.

В Башкирии она фактически прошла в спокойном режиме, не было громких скандалов, пожалуй, за исключением двух-трех, которые впрочем, не имели особого эффекта. Власть по старинке на местах пыталась чинить препятствия альтернативным кандидатам, но делала это как-то без особого энтузиазма. Избирательная кампания «Единой России» прошла в Башкирии, можно даже сказать, незаметно.

Заметно меньше было размещено предвыборных баннеров, выпущено листовок и газет, как-то без особого пафоса дела партии власти рекламировали государственные СМИ. Причина до банального проста. В этом году на выборы штабам не дали денег, вернее, дали, но очень мало. Серьезных спонсоров, как в былые годы «Единая Россия» привлечь не смогла. Все это привело к тому, что общий уровень кампании резко снизился. На фоне «Единой России» другие партии, привыкшие работать с суммами куда более меньшими, искали разные другие подходы к избирательной кампании и даже в какой-то мере умудрялись переигрывать единороссов. За эту избирательную кампанию штаб «Единой России» в Башкирии вряд ли получит удовлетворительную оценку, учитывая последний скандал, связанный с использованием лиц кандидатов-одномандатников в общепартийных агитках. В этом уверен и политолог Ростислав Мурзагулов.

- Штабы работают без денег, потому что состав будущей Думы уже практически известен, вариативность - мизерная, а поскольку шансов нет - никто не хочет выбрасывать деньги на ветер в это непростое кризисное время. Тратят только те, кто играет в долгую, например, партии с мандатом на прохождение в Госдуму списком, или кандидаты, уже думающие о следующих кампаниях. Разумеется, траты – мизерны, и профессиональный уровень кампании соответствует ее имитационному характеру. Там, где хоть какая-то внутрисистемная конкуренция есть - оппоненты часто ошибаются и пытаются ловить друг друга на ошибках. Это дешево и эффективно, - подчеркивает Ростислав Мурзагулов. - Так, например, в случае с требованием «Справедливой России» в РБ снять одномандатников «Единой России» - ошибка администраторов кампании «Единой России» налицо, и теперь только Москве решать, закрыть глаза на грубое нарушение или еще раз показать организаторам выборов, что формальная сторона имитации волеизъявления должна отрабатываться безукоризненно. Если в этом контексте Кремль все же проявит принципиальность - главы районов будут пребывать в растерянности, и могут быть сюрпризы в распределении голосов между прокремлевскими партиями. В Башкирии это может привести к усилению позиций «Справедливой России», резко оппозиционной Хамитову. Посмотрим, как разрешится эта единственная интрига.

Главная интрига думских выборов в Башкирии – начнут ли по уже заведенной традиции участковые и территориальные избирательные комиссии (УИКи и ТИКи) под недремлющим оком глав местных администраций рисовать нужные протоколы или все таки испугаются того, что их поймают за руку? При этом, похоже, даже до многих глав администраций уже дошло, что в случае чего помощи и защиты от администрации главы Башкирии, да и самого Хамитова ждать им вряд ли придется. И захотят ли они менять теплые кожаные кресла на тюремные нары? И стоит ли так грубо подделывать результаты выборов и настраивать против себя людей?

- В Башкирии со времён Рахимова результат партии власти обеспечивался исключительно за счёт административного ресурса. Первыми выборами, которые организовывал аппарат Хамитова, были думские выборы 2011 года. Они показали, что никакой агитационной работы на местах, как мы того от них требовали, главы районов организовать не смогли. Убедить человека проголосовать за «Единую Россию» - гораздо сложнее, чем просто украсть его голос, а сложные задачи наша административная вертикаль решать не в состоянии. Она всегда шла по пути наименьшего сопротивления и в конечном итоге деградировала, - считает политолог и бывший заместитель руководителя администрации президента Башкирии Аббас Галлямов. - Поняв это, мы вместе с Балабановым занялись созданием в республике политтехнологической вертикали, независимой от местной бюрократии. В каждом районе был поставлен специально обученный политтехнолог, который подчинялся не главе района, а республиканскому избирательному штабу. У глав не было права командовать технологами. Именно последние создавали агитсеть и работали с ней. При этом административного ресурса у технологов не было, работа строилась без него - как, например, у оппозиции. Таким образом, мы смогли развести политику и администрирование. Поэтому полевая работа у нас была полноценной - агитаторы стучались в двери, вручали предвыборные газеты, собирали наказы, кандидаты ходили по дворам и т.д. и т.п. После нашего ухода политическая вертикаль была разрушена, и все вернулось в изначальное состояние. Кампанией вновь заправляют районные главы, которые из всех видов агитационной деятельности признают только один - переписывание протокола. Это ровно то, что привело к позору 2003 года, когда Рахимов фактически проиграл Веремеенко и сохранил власть только благодаря вмешательству Кремля. Это тот же самый подход, который привёл в 2011 году к массовым протестам. Протестов сейчас, конечно, не будет, потому что федеральный контекст совсем другой, однако падение властных рейтингов произойдёт неизбежно. Все это серьёзно ослабляет режим в долгосрочной перспективе. Когда в республику придет новый Веремеенко, власти не смогут ему ничего противопоставить. Уже сейчас это видно на примере Сарбаева. Несмотря на неудачную с точки зрения содержания и поздно начатую кампанию последнего, региональные власти проигрывают ему практически вчистую, - уверен Галлямов.

Нам же всем остается дождаться 19 сентября, когда мы узнаем, победил ли в Башкирии пресловутый административный ресурс или в какой-то мере возобладал разум и закон.