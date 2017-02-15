|
15 февраля, среда
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Мэрия Уфы: непригодные для жилья дома были построены без нарушений// 15.02.2017
Медиакорсеть продолжает разбираться с ситуацией вокруг домов на улице Коласа, куда переселили жителей аварийного жилья.
Фото: газета "Вечерняя Уфа"
На этой неделе мы получили официальный ответ от администрации Уфы, куда мы обращались с официальным запросом. Напомним, что 30 января и 1 февраля 2017 года на нашем сайте вышли публикации, где мы написали, что жителей аварийных домов на улице Ленина в Уфе переселили в непригодное для проживания жилье, построенное на улице Якуба Коласа в Демском районе (дома №№149, 151, 153, 155, 157, 159). Отчаявшиеся люди обратились в региональное отделение ОНФ по Башкирии. В ходе выездной проверки сигнала «фронтовики» выяснили, что дома на улице Якуба Коласа не отвечают установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Нами были заданы два вполне очевидных вопроса: «Почему администрации г. Уфы приняла эти дома с такими нарушениями? И какие меры будут предприниматься городской администрацией для исправления данной проблемы?»
Ответ администрации журналистов, привыкшим к чиновничьим обтекаемым и толком ничего не разъясняющим формулировкам, абсолютно не удивил.
Приводим его дословно:
Возникает резонный вопрос: куда смотрели чиновники, когда принимали эти злосчастные дома? Или статус депутата горсовета Андрея Носкова, владельца группы компаний «Промышленно – строительный комплекс №6», которая строила эти дома, позволил закрыть глаза на нарушения?
Почему в этих домах не работает вентиляция, почему в санузлах холодно, через пластиковые окна дует?
Полмесяца уже прошло после публикации наших материалов и приезда комиссии, состоящей из муниципальных чиновников и представителей застройщика и управляющей компании. Но как нам пояснил сегодня житель дома №153 по улице Якуба Коласа Олег Соколов, никто пока и не собирается устранять все эти нарушения и кроме странного совета открывать зимой окна, чтобы не было плесени в квартирах, они другой реакции пока так и не увидели.
Эта проблема также остается на контроле регионального отделения Общероссийского народного фронта.
Медиакорсеть продолжает следить за развитием ситуации и просит считать наши публикации о непригодном для проживания жилье, построенном на улице Якуба Коласа в Демском районе (дома №№149, 151, 153, 155, 157, 159) официальным запросом в прокуратуру и следственные органы Башкирии для проведения ими проверки о законности вселения граждан в эти дома.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
15.02.2017 // ПУЛЬС
В Уфе строители делают 3D-cканирование зданий
15.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Мэрия Уфы: непригодные для жилья дома были построены без нарушений
15.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В уфимском цирке прокомментировали требование прокуратуры о закрытии
15.02.2017 // ПУЛЬС
Стала известна стоимость самой дорогой квартиры в Уфе
15.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе дольщики микрорайона Урал провели одиночные пикеты у прокуратуры Башкирии
15.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе предлагают назвать новую улицу в честь легендарного тренера «Салавата Юлаева»
15.02.2017 // ПОЛЕЗНО
Мэрия опубликовала график уборки дворов Уфы на 16 февраля
15.02.2017 // ХРОНОГРАФ
Прокуратура потребовала закрыть единственный цирк в Уфе
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте