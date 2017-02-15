Мэрия Уфы: непригодные для жилья дома были построены без нарушений

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Медиакорсеть продолжает разбираться с ситуацией вокруг домов на улице Коласа, куда переселили жителей аварийного жилья.

Фото: газета "Вечерняя Уфа"

На этой неделе мы получили официальный ответ от администрации Уфы, куда мы обращались с официальным запросом. Напомним, что 30 января и 1 февраля 2017 года на нашем сайте вышли публикации, где мы написали, что жителей аварийных домов на улице Ленина в Уфе переселили в непригодное для проживания жилье, построенное на улице Якуба Коласа в Демском районе (дома №№149, 151, 153, 155, 157, 159). Отчаявшиеся люди обратились в региональное отделение ОНФ по Башкирии. В ходе выездной проверки сигнала «фронтовики» выяснили, что дома на улице Якуба Коласа не отвечают установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Нами были заданы два вполне очевидных вопроса: «Почему администрации г. Уфы приняла эти дома с такими нарушениями? И какие меры будут предприниматься городской администрацией для исправления данной проблемы?»

Ответ администрации журналистов, привыкшим к чиновничьим обтекаемым и толком ничего не разъясняющим формулировкам, абсолютно не удивил.

Приводим его дословно:

«Малоэтажные жилые дома №№ 149, 151, 153, 155, 157, 159 по ул. Якуба Коласа введены в эксплуатацию 30.11.2012 г. на основании разрешений, выданных Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан в порядке, установленном статьёй 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании представленных Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление №3 «ПСК-6» в полном объёме документов в соответствии с частью 3 указанной статьи. Основания для отказа в выдаче указанных разрешений отсутствовали. Жилые помещения, расположенные в вышеуказанных жилых домах по ул. Якуба Коласа, приобретенные в целях реализации Программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечения жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданы муниципальному образованию – городской округ город Уфа Республики Башкортостан по актам приёма-передачи 12.12.2012 г. На момент приёмки жилые помещения соответствовали условиям заключенных муниципальных контрактов. Основания для отказа от приёмки квартир отсутствовали. По вопросу принятия мер по выявляемым в процессе эксплуатации жилых помещений дефектам, поясняем, что устранение указанных дефектов осуществляется Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством». Если пересказать ответ кратко, то «указанные дома были сданы без нарушений и работа по устранению выявленных дефектов жилых помещений ведется».

Возникает резонный вопрос: куда смотрели чиновники, когда принимали эти злосчастные дома? Или статус депутата горсовета Андрея Носкова, владельца группы компаний «Промышленно – строительный комплекс №6», которая строила эти дома, позволил закрыть глаза на нарушения?

Почему в этих домах не работает вентиляция, почему в санузлах холодно, через пластиковые окна дует?

Полмесяца уже прошло после публикации наших материалов и приезда комиссии, состоящей из муниципальных чиновников и представителей застройщика и управляющей компании. Но как нам пояснил сегодня житель дома №153 по улице Якуба Коласа Олег Соколов, никто пока и не собирается устранять все эти нарушения и кроме странного совета открывать зимой окна, чтобы не было плесени в квартирах, они другой реакции пока так и не увидели.

- Нас продолжают кормить обещаниями, между тем мы продолжаем мерзнуть в своих квартирах. Со стороны чиновников это уже выглядит как насмешка над нами, - рассказал в телефонном разговоре Олег Соколов. – Мы, жители Уфы, не нужны ни администрации, ни депутатам, которые якобы радеют за наши интересы. Управляющая компания также продолжает нас игнорировать. Но мы не опускаем руки и будем продолжать бороться за свои права. Очень надеемся на ОНФ и СМИ, которые нас поддержали.

Эта проблема также остается на контроле регионального отделения Общероссийского народного фронта.

- Пока мы не получили официального ответа, но мы продолжаем держать ситуацию на контроле, - пояснила Медиакорсети сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкирии Надежда Крылова. - Если устранением выявленных дефектов жилых помещений будет заниматься муниципальный орган власти, то надеемся, что дефекты будет устранены в разумные сроки, жилые помещения будут пригодны для проживания граждан и люди, получившие квартиры по федеральной программе, наконец будут удовлетворены своим новым жильем.

Медиакорсеть продолжает следить за развитием ситуации и просит считать наши публикации о непригодном для проживания жилье, построенном на улице Якуба Коласа в Демском районе (дома №№149, 151, 153, 155, 157, 159) официальным запросом в прокуратуру и следственные органы Башкирии для проведения ими проверки о законности вселения граждан в эти дома.