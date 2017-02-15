Уфимцы написали заявления о преступлениях на выборах на двух участках

Разиф АБДУЛЛИН

Заявления сданы в Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе.

Уфимцы Рустем Мулюков и Станислав Чайченко вчера, 14 февраля, сдали заявления о преступлениях на двух избирательных участках (№№2 и 17), совершенных членами участковых комиссий.

- Мы сдали заявления о преступлениях, совершенных членами двух избирательных комиссий 18 сентября во время выборов в Госдуму: УИК № 2 и УК № 17, - рассказал Медиакорсети Рустем Мулюков. – В основном бюллетени «карусельщикам» выдавали где-то по три человека в каждой комиссии. И мы подали заявления в отношении них и председателей участковых комиссий.

Напомним, уфимские активисты Рустем Мулюков и Станислав Чайченко ведут изучение видеозаписей, сделанных вебкамерами на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года в Демском районе Уфы (на УИК №№ 2, 3, 9, 17, 3455). Видеозаписи они привезли из Москвы после поездки в ЦИК России 30 ноября прошлого года. На видеозаписях на УИК №9 было ясно видно, что после завершения голосования председатель и член УИК занесли в пустую комнату черную сумку, из которой на стол с отсортированными бюллетенями были подброшена большая пачка бюллетеней.

Просмотрев другие видеозаписи, они решили привлечь к уголовной ответственности лиц, заподозренных ими в совершении преступления, предусмотренного статьей 141, п.2 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Они отметили на видеозаписях целую группу лиц, которые голосовали несколько раз на разных участках, а бюллетени им выдавали одни и те же члены участковых комиссий. По мнению активистов, это означает, что члены участковых избирательных комиссий участвовали в фальсификациях волеизъявления граждан на выборах в Госдуму.

- На УИК №17 по нашим подсчетам проголосовало избирателей в помещении для голосования 472 человека, а в протоколе членов УИК №17 указано 932 избирателя, - рассказал ранее Медиакорсети Рустем Мулюков. - На УИК №2 по нашим подсчетам в помещении для голосования проголосовало 919 человек, а в протоколе комиссии указано 1172 человека. Причем 919 человек – это вместе с той группой людей, которые многократно голосовали и подделывали подписи на этом и других участках.

Если преступления будут доказаны, то виновным по статье 141.2 УК ФР грозит наказание: штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.