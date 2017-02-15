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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе дольщики микрорайона Урал провели одиночные пикеты у прокуратуры Башкирии// 15.02.2017
Застройщик «Башинвестдом» уже на протяжение многих лет не может достроить их дома.
Сегодня в Уфе у здания провели серию одиночных пикетов дольщики трех недостроенных домов в микрорайоне Урал (литер 10, 13, 35) у здания прокуратуры республики.
Застройщик – ЗАО «Башинвестдом» должен был завершить строительство этих домов еще в 2011-2014 годах. Однако в настоящее время строительство заморожено: готовность дома литер 13, по словам дольщиков, примерно 80%, дома литер 35 – около 30%, а строительство дома литер 10 даже не начиналось. 250 семей уже на протяжение нескольких лет вынуждены скитаться по съемным квартирам.
Дольщики стояли с плакатами «БИД к ответу за воровство».
Общая сумма вложений дольщиков, по словам Виталия Листкова, составила около 500 млн руб. Однако куда делись эти деньги, никто из дольщиков не знает.
Гендиректор «Башинвестдома» Игорь Аминов говорил дольщикам то, что деньги ушли на расселение, а у фирмы возникли временные финансовые трудности. В течение 1,5 лет он обещал возобновить строительство, но никаких действий не принимал.
Люди обращались и в другие инстации.
Но в реестр обманутых дольщиков, по словам Виталия, их все же включили в 2015-2016 годах.
Дольщики намерены и дальше проводить акции, в том числе выйти с одиночными пикетами к зданию правительства республики.
- Мы хотим, чтобы разобрались, куда все-таки ушли наши деньги, - говорит Виталий.
Отметим, что в арбитражный суд Башкирии уже несколько раз поступали иски о признании ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» банкротом. Одно из заявлений подало товарищество собственников жилья «Урал». В июне 2015 года между ТСЖ и ЗАО было подписано мировое соглашение. Башинвестдом согласно этому соглашению должен был выплатить до 30 декабря 2015 года ТСЖ 412,69 тыс. руб. долга. Однако суд в введении процедуры банкротства отказал, так как «у должника отсутствуют признаки банкротства». Также заявлением о банкротстве обратилась ИФНС №40. Решение по этому иску пока не принято. Рассмотрение пройдет в марте.
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