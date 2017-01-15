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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Бирске обманули Рустэма Хамитова и всех жителей Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 15.01.2017
Торжественно открытый 17 декабря 2016 года центр «Умникум» не работает

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Главный редактор независимого издания «Бирская газета» Нурмухамет Гилязетдинов написал открытое письмо главе Башкирии Рустэму Хамитову.  В  письме журналист  обвиняет администрацию в Бирска в постановочном шоу.  Напомним, что в декабре 2016 года в этом городе Рустэм Хамитов принял участие в открытии многофункционального культурно-образовательного центра «УМникум». На его возведение было выделено более 100 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Еще более 20 млн рублей было направлено на оснащение центра современным оборудованием. Глава Башкирии похвалил городские власти за такой за неформальный подход к созданию центра.

– Они объездили страну, посмотрели лучшие практики, имеющиеся сегодня, смогли стянуть сюда компетенции, знания, заинтересовали людей, которые будут здесь работать. Мы понимаем, что Бирск стал для нас городом № 1 с точки зрения современных подходов к формированию такого рода культурно-образовательных центров, – сказал Рустэм Хамитов.

Однако по мнению автора письма, «глава региона и и все присутствующие участвовали на шоу, которому позавидовали бы сами граф Потёмкин Таврический и товарищ Остап Бендер! Организаторы зрелища так преуспели, что названные исторические лица отдыхали бы».  

- Вся компьютерная техника была собрана и свезена для такого мероприятия со всех учебных заведений Бирска; для этого случая в школах города отменили уроки; не знаем – где арендовали умилившего всех робота. Найдите время – ещё раз посетите «УМникум»или же командируйте непродажных чиновников, чтобы убедиться, как Вас подло обманули!  - пишет главный редактор «Бирской газеты».  - В здании пусто, строители продолжают работать, никто никаких занятий не ведёт; компьютеры обратно отвезли хозяевам. Биряне даже в страшном сне не могут подумать, что этот спектакль устроили с Вашего ведома! И кому нужны и какая польза от таких спектаклей? – спрашивает Нурмухамет Гилязетдинов.

Автор письма считает, что нужно организовать проверку,  и узнать, куда же  делись предназначенные на приобретение компьютеров и всего другого миллионы. 

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