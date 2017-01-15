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В Бирске обманули Рустэма Хамитова и всех жителей Башкирии// 15.01.2017
Торжественно открытый 17 декабря 2016 года центр «Умникум» не работает
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Главный редактор независимого издания «Бирская газета» Нурмухамет Гилязетдинов написал открытое письмо главе Башкирии Рустэму Хамитову. В письме журналист обвиняет администрацию в Бирска в постановочном шоу. Напомним, что в декабре 2016 года в этом городе Рустэм Хамитов принял участие в открытии многофункционального культурно-образовательного центра «УМникум». На его возведение было выделено более 100 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. Еще более 20 млн рублей было направлено на оснащение центра современным оборудованием. Глава Башкирии похвалил городские власти за такой за неформальный подход к созданию центра.
Однако по мнению автора письма, «глава региона и и все присутствующие участвовали на шоу, которому позавидовали бы сами граф Потёмкин Таврический и товарищ Остап Бендер! Организаторы зрелища так преуспели, что названные исторические лица отдыхали бы».
Автор письма считает, что нужно организовать проверку, и узнать, куда же делись предназначенные на приобретение компьютеров и всего другого миллионы.
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