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14 декабря, среда
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В 2016 году в Башкирии выявлено семь вооружённых группировок// 14.12.2016
В Москве Национальный антитеррористический комитет подвёл итоги года.
Вчера 13 декабря, в Москве собрались члены Национального антитеррористического комитета (НАК), встреча была посвящена подведению итогов 2016 года. Во встрече принял участие полпред президента России в Приволжском округе Михаил Бабич. Он выступил перед главой ФСБ Александром Бортниковым о проведённой в Башкирии работе.
По информации озвученной полпредом со ссылкой на антитеррористическую комиссию Республики Башкортостан, за 2016 год в Башкирии зарегистрировано 30 преступлений террористического характера. Выявлено 7 случаев организации незаконного вооружённого формирования или участие в нем, 3 публичных призыва к осуществлению террористической деятельности, 16 эпизодов организации деятельности террористических групп.
По мнению специалистов комитета росту количества преступлений террористического характера, способствует неконтролируемый выезд за рубеж молодёжи для получения духовного образования. При этом обучаются они на основе учений нетрадиционного для России ислама. Так же по данным НАК, сейчас за границей получают духовное образование около 70 жителей Башкирии.
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