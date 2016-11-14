Несостоявшийся депутат в Госдуму от Башкирии предъявил иск к «Башнефти»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Рафис Кадыров требует признать сделку по продаже компании «Роснефти» недействительной.

Фото: Азат Гиззатуллин

Бывший руководитель ЧИФ «Восток» и не состоявший депутат в Госдуму от партии «Родина» Рафис Кадыров направил иск к «Башнефти» в московский арбитраж. Он требует признать сделку купли-продажи с «Роснефтью» недействительной. Основанием для этого, по мнению истца, является, прежде всего, то, что акционеры ЧИФ «Восток» не реализовали свое право для приватизации «Башнефти».

В исковом заявлении Кадыров пишет, что в свое время выдал 60 тысяч чеков жителям республики. Они могли использоваться только для приватизации «Башнефти». Но этого не произошло из-за противодействия со стороны местной власти.

- Во время собрания акционеров был проведен рейдерский захват ЧИФ "Восток" с избиванием акционеров компании с использованием для этого 72 сотрудников подразделения МВД, - пишет Кадыров в иске. - После этого было организовано незаконное преступное присвоение "Башнефти" без использования 60 тысяч приватизационных чеков, принадлежащих жителям республики.

Когда 71 процент акций «Башнефти» перешли в госсобственность, Кадыров, как следует из иска, обращался лично к Владимиру Путину. Но получил ответ, что продажа компании не планируется.

- Все действия купли и продажи имущества, принадлежащих ПАО «АНК «Башнефть», его собственных акций считаю незаконным и преступным действием в отношении жителей республики, - пишет истец. - Имущественные интересы жителей республики , так как ПАО «НК «Роснефть» не является 100% государственной компанией, только 69,5% принадлежит АО «РОСНЕФТЕГАЗ» (акционер), а 19,75 «БиПиРашанИнвестментс Лимитед»/BPRussianInvestmentsLimited (акционер) были проданы без их согласия на это частным иностранным компаниям.

Также, по мнению Кадырова, «Роснефть» нарушила федеральный закон «О защите конкуренции», поскольку не получала согласия антимонопольного ведомства на приобретение пакета.