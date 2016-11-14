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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Дети из поселка Верхний Нугуш будут учиться в интернате в райцентре

Наталья КУЗНЕЦОВА // 14.11.2016
Местные власти отправили школьников за 50 километров от родного дома.

Школьники из Бурзянского района, которым пришлось ходить в школу через лес с родителями и топором, теперь будут учиться в райцентре. Об этом сообщил телеканал НТВ.

 Не найдя средств на строительство дороги и хороший автобус, местные чиновники определили их в интернат  села Старосубхангулово. Оно находится в 50 километрах от родного поселка детей. На каникулы их обещают привозить домой.

Напомним, видео, на котором школьники с  одной из мам идут через лес с топором, вызвало огромный резонанс в  СМИ и социальных сетях. О нем написали многие российские и несколько зарубежных, включая таблоид Daily Mail и сайт телеканала BBC.

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