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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Дети из поселка Верхний Нугуш будут учиться в интернате в райцентре// 14.11.2016
Местные власти отправили школьников за 50 километров от родного дома.
Школьники из Бурзянского района, которым пришлось ходить в школу через лес с родителями и топором, теперь будут учиться в райцентре. Об этом сообщил телеканал НТВ.
Не найдя средств на строительство дороги и хороший автобус, местные чиновники определили их в интернат села Старосубхангулово. Оно находится в 50 километрах от родного поселка детей. На каникулы их обещают привозить домой.
Напомним, видео, на котором школьники с одной из мам идут через лес с топором, вызвало огромный резонанс в СМИ и социальных сетях. О нем написали многие российские и несколько зарубежных, включая таблоид Daily Mail и сайт телеканала BBC.
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