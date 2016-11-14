Дети из поселка Верхний Нугуш будут учиться в интернате в райцентре

Наталья КУЗНЕЦОВА

Местные власти отправили школьников за 50 километров от родного дома.

Школьники из Бурзянского района, которым пришлось ходить в школу через лес с родителями и топором, теперь будут учиться в райцентре. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Не найдя средств на строительство дороги и хороший автобус, местные чиновники определили их в интернат села Старосубхангулово. Оно находится в 50 километрах от родного поселка детей. На каникулы их обещают привозить домой.

Напомним, видео, на котором школьники с одной из мам идут через лес с топором, вызвало огромный резонанс в СМИ и социальных сетях. О нем написали многие российские и несколько зарубежных, включая таблоид Daily Mail и сайт телеканала BBC.