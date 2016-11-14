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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Башкирское «Яблоко» на время возглавил подполковник

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 14.11.2016
Руководителем регионального отделения выбран Гафур Гилязов.

В минувшие выходные в Уфе прошла конференция регионального отделения партии «Яблоко». Основным вопросом повестки дня стало избрание нового руководителя.

В местной партийной ячейке уже давно зрело недовольство Сергеем Наумкиным. Основные претензии коллег сводились с к тому, что партия за последние годы растеряла свой электорат, и Наумкин не сумел выстроить эффективную работу. В качестве кандидатов на пост лидера башкирских яблочников рассматривались  депутат Госсобрания, известный тележурналист Ильдар Исангулов, адвокат Рустам Мулюков, правозащитник Леонид Чернов, и активист-"яблочник" Эдуард Поляков. Однако неожиданно для многих руководителем регионального отделения был избран  Гафур Гилязов. Впрочем делегаты конференции ограничили срок его руководства шестью месяцами.

По словам Рустама Мулюкова, подготовка самого собрания сопровождалась некоей внутриполитической подковерной борьбой.

- Мы узнали, что неожиданно в партию были приняты 43 человека в октябре, о которых никто не знал, часть из них стали делегатами конференции, - рассказал он Медиакорсети. - Приехал и небезызвестный Лев Пономарев, чтобы поддержать Ильдара Исангулова. Его должны были на конференции принять в партию и сделать лидером регионального отделения. Но это не прошло. И еще приехал Фаниль Галеев в качестве участника конференции, на которого я в 2006-2008 годах написал заявления по нескольким преступлениям, и он же является фигурантом уголовного дела по убийству женщины.

Гафур Гилязов родился в 1949 году. Член партии «Яблоко» с 2002 года. Ветеран военной службы, подполковник запаса, возглавляет первичную организацию партии в городе Бирске. Активный участник выборов в качестве кандидата в депутаты представительных органов власти всех уровней с 1999 года.  На выборах в муниципальные  органы власти в городе Бирске в  октябре 2009 года за него проголосовало 30 процентов граждан, участвовавших в голосовании. 
Автор книги «На пути к демократии» (Записки оппозиционного политика из провинции).

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