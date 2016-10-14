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14 октября, пятница
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
На должность главы Нефтекамска претендуют три кандидата// 14.10.2016
Помимо прежнего главы в списке руководитель местного МУПа и председатель комитета по управлению собственностью.
Фото: sev.e-rossy.ru
В Нефтекамске завершился прием документов на конкурс на должность главы города, сообщает телеканал UTV.
Помимо и.о. обязанности главы администрации Рашита Давлетова, документы подали руководитель муниципального Дома физкультуры Арсен Галиханов и председатель местного комитета по управлению собственностью Рустам Уразаев.
Следующее заседание конкурсной комиссии состоится 17 октября.
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