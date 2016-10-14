На должность главы Нефтекамска претендуют три кандидата

14.10.2016

Прокуратура удовлетворила жалобу уфимских ученых Они недовольны отказом в возбуждении уголовного дела на своего бывшего руководителя.

14.10.2016

В России нападение на врачей могут приравнять к покушению на полицейских Совет федерации предлагает ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

13.10.2016

В парламенте Башкирии произойдет замена депутата Михаил Бугера досрочно сложил свои полномочия депутата Госсобрания.

13.10.2016

Потому что нельзя быть красивым таким Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Кузьмина рассуждает об опытах преображения власти.

12.10.2016

В Уфе власти добиваются сноса неаварийного дома Жители уверены, что властям просто надо освободить площадку для застройщика.

12.10.2016

Депутаты Госсобрания предлагают сажать организаторов сект на шесть лет Константин Толкачев считает, что такие религиозные объединения наносят серьезный вред здоровью человека.

10.10.2016

В Башкирии бывшая заведующая детсада протестует против увольнения Она считает, что местный отдел образования лишил ее должности незаконно, а в отделе образования с этим не согласны.