Прокуратура удовлетворила жалобу уфимских ученых

Наталья КУЗНЕЦОВА

Они недовольны отказом в возбуждении уголовного дела на своего бывшего руководителя.

Сотрудники Уфимского научного центра РАН пытаются добиться возбуждения уголовного дела в отношении своего бывшего врио руководителя Айсылу Юнусовой. По первому заявлению в правоохранительные органы они получили отказ. Однако прокуратура вернула дело на новое рассмотрение.

Предметом возмущения ученых стало назначение нового и.о. руководителя Уфимского научного центра. Как считают сотрудники, Юнусова, когда покидала свой пост, незаконно назначила нового и.о. руководителя. - Регину Мухаметзянову-Дуггал. По их мнению, она подделала протокол заседания ученого совета от 31 марта, на котором якобы была утверждена эта кандидатура.

Первое обращение в следственный комитет не дало результатов: заявители получили отказ. Однако позже они обратились в прокуратуру, и дело вернули в Кировский РОВД Уфы на дополнительное рассмотрение.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признанно незаконным, в связи с чем оно отменено, - говорится в ответе прокуратуры.