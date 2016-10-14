|
14 октября, пятница
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Прокуратура удовлетворила жалобу уфимских ученых// 14.10.2016
Они недовольны отказом в возбуждении уголовного дела на своего бывшего руководителя.
Сотрудники Уфимского научного центра РАН пытаются добиться возбуждения уголовного дела в отношении своего бывшего врио руководителя Айсылу Юнусовой. По первому заявлению в правоохранительные органы они получили отказ. Однако прокуратура вернула дело на новое рассмотрение.
Предметом возмущения ученых стало назначение нового и.о. руководителя Уфимского научного центра. Как считают сотрудники, Юнусова, когда покидала свой пост, незаконно назначила нового и.о. руководителя. - Регину Мухаметзянову-Дуггал. По их мнению, она подделала протокол заседания ученого совета от 31 марта, на котором якобы была утверждена эта кандидатура.
Первое обращение в следственный комитет не дало результатов: заявители получили отказ. Однако позже они обратились в прокуратуру, и дело вернули в Кировский РОВД Уфы на дополнительное рассмотрение.
- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела признанно незаконным, в связи с чем оно отменено, - говорится в ответе прокуратуры.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
12.04.2016 // ПЕРСОНА
В Уфе директор Института этнологических исследований ушла в отставку
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
14.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Представители Центризбиркома России приедут в Уфу
14.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа простилась с основателем комикс-студии «Муха» Виталием Мухаметзяновым
14.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе блокбастер «Доктор Стрэндж» совместили с хоккеем
14.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В 18-ой больнице Уфы стоимость питания сократили до 61 рубля в сутки - ОНФ
14.10.2016 // СПОРТ
Шамиль Газизов: Задача «Уфы» на сезон – восьмое место
14.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфимский витаминный завод напугал горожан черным дымом
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев - о празднике 11 октября.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте