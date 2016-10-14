В России нападение на врачей могут приравнять к покушению на полицейских

Ольга КОРЗИК

Совет федерации предлагает ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В России могут ужесточить наказание за нападение на врачей при исполнении ими служебных обязанностей. Так в Совете Федерации предлагают ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, приравняв покушение на врачей к нападению на полицейских, сообщают РИА Новости.

- Мы готовы или самостоятельно разработать соответствующие поправки в 318-ю статью Уголовного кодекса и внести их в Госдуму до конца этого года с учетом предложений минздрава, либо принять участие в разработке соответствующего законопроекта самим минздравом, - издание цитирует слова сенатора Елены Афанасьевой.

По словам госпожи Афанасьевой, в России отсутствует статистика нападения на врачей, «поскольку факты нападения на них и на бригады скорой помощи с применением физической силы рассматриваются правоохранительными органами без учета того, что эти нападения были совершены при исполнении медицинскими работниками своих должностных обязанностей».

В итоге лица, которые совершили это деяние, не несут должного наказания.

- По одной только Оренбургской области, которую я представляю в Совете Федерации, за период 2011-2013 годов в органы внутренних дел поступило 26 сообщений о противоправных посягательствах в отношении сотрудников скорой медицинской помощи при осуществлении ими профессиональных обязанностей. Подобная ситуация складывается во всех регионах, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в средствах массовой информации, - сказала сенатор.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Уфе во время оказания помощи нетрезвому пациенту ножевое ранение получил фельдшер скорой помощи.

Скорую помощь тогда вызвали в один из домов по улице Шафиева, где подрались во время пьяной драки два соседа. Один из них получил колющее ранение в ногу. Подъехавшая бригада скорой не стала дожидаться полицейских и зашла в квартиру, фельдшер перебинтовал ногу, а когда стал собирать инструменты, почувствовал резкий удар в шею колющим предметом. Тогда обошлось без жертв: сотрудника скорой доставили в больницу и прооперировали.